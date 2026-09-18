Pitbull pula muro, assusta crianças e dono assina TCO por omissão na guarda de animal em Vilhena

Um morador assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de cautela na guarda de animais após seu cão, da raça Pitbull, escapar para a rua no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia na Rua Sergipe, onde crianças brincavam na via pública e relataram a presença do animal solto no local.

Ao realizarem a verificação no endereço, os policiais constataram que o cachorro havia saltado por uma abertura existente no muro do imóvel e estava na calçada em frente à residência, gerando risco à integridade física das crianças e dos moradores que transitavam pela área.

Durante a fiscalização, o proprietário do animal chegou ao local e recolheu o Pitbull imediatamente para o interior do imóvel.

Os militares orientaram o morador sobre a necessidade de adequar a estrutura da residência para evitar novas fugas.

O homem assinou o termo de compromisso para comparecer perante o Juizado Especial quando intimado e se comprometeu a adotar medidas urgentes para manter o cão em local seguro e devidamente fechado.