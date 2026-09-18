Cone Sul pode ampliar geração de emprego com novos investimentos, avalia Ederson Deiró

Candidato a deputado federal pelo Republicanos, Ederson Deiró apresenta a geração de emprego e renda como uma das pautas relacionadas ao futuro econômico do Cone Sul.

A proposta envolve buscar investimentos e fortalecer setores que já movimentam a economia dos municípios.

Para Deiró, o desenvolvimento regional depende de uma combinação de fatores, entre eles infraestrutura, qualificação profissional, acesso a crédito e apoio aos empreendedores. A avaliação é que os municípios precisam estar preparados para receber novos investimentos e ampliar as atividades econômicas existentes.

Pequenas empresas, produtores rurais e trabalhadores autônomos também fazem parte desse cenário. Segundo o candidato, políticas públicas precisam alcançar esses segmentos e criar condições para que negócios locais possam crescer.

A articulação com programas federais é outro ponto destacado na agenda. Recursos destinados à infraestrutura, educação, agricultura e desenvolvimento podem representar oportunidades para os municípios quando acompanhados de projetos e planejamento.

Deiró afirma que pretende levar para Brasília uma agenda voltada às necessidades econômicas do interior. A intenção é aproximar os municípios das oportunidades federais e contribuir para a criação de novas alternativas de emprego e renda.