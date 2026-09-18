Entregador tem motocicleta furtada na calçada de pizzaria em Vilhena

Um trabalhador teve sua motocicleta furtada enquanto prestava serviços em um estabelecimento alimentício na Avenida 737, localizado no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o proprietário do veículo havia estacionado sua motocicleta, uma Honda CG 160 Titan de cor vermelha, em frente ao local onde trabalha para realizar a entrega de pizzas.

Por volta das 23h, ao sair para efetuar um atendimento, ele percebeu que o veículo não estava mais no local onde fora deixado, constatando a subtração do bem.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas por vias do bairro e possíveis rotas de fuga nas imediações, porém o veículo e o suspeito do crime não foram localizados.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil para investigação.