Prefeita relembra investimentos em Pimenteiras e declara apoio a Natan Donadon para deputado federal

A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Aparecida Marcelino Garcia (União Brasil), soma-se a diversas lideranças políticas de Rondônia ao declarar apoio à candidatura de Natan Donadon a deputado federal.

O anúncio ocorreu na noite da última terça-feira, 22, na residência da prefeita, onde foram reunidas diversas lideranças do município que também hipotecaram apoio ao candidato vilhenense.

Ao justificar sua decisão, Valéria destacou, inicialmente, que Natan é da região do Cone Sul e lembrou da atuação dele em favor de Pimenteiras durante os mandatos de deputado federal, exercidos entre 2005 e 2013. “Ele pertence à nossa região e ajudou muito nosso município naquela época. E tenho plena certeza de que continuará ajudando, trazendo investimentos para Pimenteiras”, afirmou.

Durante a reunião com as lideranças, a prefeita também ressaltou a ausência de um representante do Cone Sul na Câmara dos Deputados e recordou o atendimento recebido de Natan quando esteve em Brasília. “De todos os deputados federais que estavam em Brasília, foi o senhor quem melhor nos atendeu naquela época. Lembro que fomos à capital em busca de recursos para Pimenteiras, e o senhor colocou um servidor à nossa disposição para nos acompanhar, porque não conhecíamos nada por lá. Que Deus abençoe a nossa caminhada”, declarou.

Natan agradeceu o apoio da prefeita e das demais lideranças e se comprometeu a continuar sendo uma “ponte” entre Pimenteiras do Oeste e Brasília, trabalhando na busca por recursos federais para o município. “Faz muitos anos que o Cone Sul não tem um deputado federal da região. E isso faz falta. Quem é daqui conhece de perto as necessidades dos sete municípios da região. Precisamos voltar a ter alguém que tenha esse olhar, esse carinho e esse compromisso com a nossa região”, afirmou.

INVESTIMENTOS

Durante seus mandatos na Câmara dos Deputados, Natan destinou mais de R$ 1,8 milhão em recursos para Pimenteiras do Oeste.

Entre os investimentos anunciados à época estavam R$ 600 mil para a construção de uma creche, R$ 500 mil para a recuperação de estradas vicinais, R$ 200 mil para o fortalecimento do Festival de Praia e R$ 50 mil para a aquisição de um veículo e computadores destinados ao Conselho Tutelar.

Também foram empenhados R$ 487 mil para a recuperação de estradas vicinais. Os registros dos recursos constam em publicações oficiais da época.

Os investimentos contemplaram áreas como educação, infraestrutura, assistência social e eventos tradicionais do município.