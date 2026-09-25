Caso de possível estupro envolvendo adolescentes mobiliza polícia em Chupinguaia

Um caso envolvendo suspeita de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável foi registrado e mobilizou os órgãos de proteção e segurança no município de Chupinguaia.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a situação passou a ser acompanhada após o Conselho Tutelar prestar assistência a uma adolescente de 13 anos em uma unidade de saúde local.
A equipe foi comunicada sobre a situação e deslocou-se ao estabelecimento para averiguar o relato.
Diante das informações colhidas durante os atendimentos iniciais, as autoridades localizaram um adolescente de 17 anos envolvido nos fatos.
Os relatos prestados apontam a existência de um relacionamento afetivo entre as partes, do qual teriam decorrido relações de natureza íntima.
Em razão da faixa etária da jovem, o fato foi formalizado para a devida apuração e análise da autoridade competente.
Todos os procedimentos foram realizados preservando a integridade e os direitos das partes, sob o acompanhamento dos órgãos de proteção ao menor.
O caso foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena, onde a Polícia Civil adotará as providências legais pertinentes.