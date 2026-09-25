Crescimento de Sílvia Cristina incomoda e adversários aumentam ataques

A candidata ao Senado Sílvia Cristina tem sido vítima de uma série de ataques e de mentiras, espalhadas por adversários, se utilizando de mecanismos de Inteligência Artificial (IA) para produzir conteúdos mentirosos e espalhando em grupos e redes sociais.

“Desde a pré-campanha, que tenho sido vítima de mentiras espalhadas por adversários, que tentam a todo custo nos atingir. É a cada dia que a eleição se aproxima, eles apelam ainda mais. É uma fábrica de mentiras, com páginas em redes sociais a serviço de gente desesperada, que não aceita que o povo quer Sílvia Cristina no Senado”, disse ela.

Para Sílvia, “isso mostra desespero de quem não tem nada para mostrar e fica mentindo e atacando que fez e vai fazer ainda mais. O povo de Rondônia, em todos os lugares que vamos, reconhece as nossas ações e o nosso trabalho. As pessoas sabem quem é de verdade”.

Silvia Cristina fez um desabafo: “Tentam colocar que eu sou de esquerda, entram em minha vida pessoal, tentam desqualificar meu trabalho e espero que a justiça eleitoral combata essa prática criminosa. Já conseguimos ganhar na justiça ações contra essas mentiras e vamos seguir trabalhando., pois o lado do bem não para de crescer”.