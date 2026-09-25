Em Pimenta Bueno, Maurício Carvalho reúne apoiadores e destaca força do interior de Rondônia

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) reuniu um grande número de apoiadores durante agenda em Pimenta Bueno, na noite de quarta-feira (23).

O encontro reforçou a presença da campanha no interior e abriu espaço para conversar sobre as entregas do primeiro mandato e os projetos que Maurício pretende ampliar nos próximos quatro anos.

Entre os resultados que já chegaram ao município está a articulação para a construção de uma nova creche, com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões e obra já em andamento. A unidade de Pimenta Bueno integra um conjunto de oito creches articuladas para Rondônia, que somam mais de R$ 34 milhões. Na Câmara, Maurício presidiu a Comissão de Educação entre 2025 e março de 2026 e atualmente ocupa a 3ª vice-presidência do colegiado.

Para um novo mandato, Maurício defende ampliar a formação técnica e profissional, aproximar os jovens da tecnologia e das oportunidades de emprego e fortalecer quem produz no interior. No campo, o mandato também destinou recursos para 37 tratores distribuídos entre 23 municípios, incluindo Pimenta Bueno, enquanto a agenda para os próximos anos prevê ampliar o acesso dos produtores à capacitação, tecnologia e crédito.

“Rondônia é forte porque o interior é forte. É aqui que estão famílias que produzem, empreendem, trabalham e ajudam o nosso estado a crescer. Receber tanta gente em Pimenta Bueno também aumenta a nossa responsabilidade. Já mostramos que conseguimos transformar o mandato em resultado e quero continuar presente, ouvindo cada município e trabalhando para que os investimentos cheguem onde as pessoas vivem”, destacou Maurício.