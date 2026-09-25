Dupla encapuzada ataca homem com facão e tenta invadir hospital para concluir crime em Vilhena

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado a golpes de facão por uma dupla encapuzada em Vilhena.

Horas após a agressão, os suspeitos ainda compareceram ao Hospital Regional tentando invadir a unidade para concluir o crime e, ao serem barrados, vandalizaram veículos no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o primeiro atendimento ocorreu quando a Polícia Militar foi acionada para socorrer um homem caído ao solo e com intenso sangramento na cabeça.

No local, a vítima relatou que estava em companhia de outras pessoas quando dois homens de rostos cobertos se aproximaram e um deles passou a golpeá-la com um facão.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, prestou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde ela permaneceu sob cuidados médicos.

Durante a manhã, a Polícia Militar teve de retornar ao hospital após chamados dos funcionários da unidade.

A mesma dupla armada com facas compareceu ao local e tentou invadir o prédio com a intenção de alcançar o cômodo em que o ferido recebia atendimento, afirmando que terminaria de tirar sua vida.

Impedidos de acessar o interior do hospital pelos profissionais, os suspeitos direcionaram a violência ao estacionamento.

Antes de fugir, a dupla utilizou as facas para cortar os pneus de pelo menos dois carros estacionados na área externa, incluindo o veículo de uma funcionária da unidade de saúde.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações em busca dos suspeitos. O caso foi registrado para que a Polícia Civil investigue a motivação e a autoria da tentativa de homicídio e dos atos de vandalismo.