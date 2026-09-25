Homem é preso após reiterar ofensas racistas contra funcionária de loja no Centro de Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado do crime de injúria racial contra uma funcionária de uma loja de departamentos localizada na Rua Geraldo Magela, no Centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o suspeito havia comparecido ao estabelecimento no dia anterior, quando passou a perturbar o ambiente de trabalho e a atrapalhar as atividades do local.

Ao ser orientado a se retirar, ele proferiu diversas ofensas de cunho discriminatório e racista contra a trabalhadora na presença de clientes e testemunhas. Naquela ocasião, a Polícia Militar foi acionada, mas o indivíduo fugiu antes da chegada da equipe.

No dia seguinte, por volta das 18h, o homem retornou à mesma loja e passou a proferir novamente os xingamentos racistas contra a mesma vítima, demonstrando agressividade e causando forte abalo emocional na funcionária.

A Polícia Militar foi acionada novamente e realizou buscas pelas imediações do centro comercial, obtendo êxito em localizar e abordar o suspeito. Reconhecido pela vítima e por testemunhas presenciais, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de injúria racial.

Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências e procedimentos legais cabíveis.

Suspeito havia praticado o mesmo crime no dia anterior e acabou localizado e detido pela Polícia Militar após retornar ao local