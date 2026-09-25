Marcos Rogério chega a 49,3% na conversão para votos válidos da Quaest em Rondônia

Marcos Rogério (PL) alcança 49,3% na conversão dos números da nova pesquisa Quaest para votos válidos na disputa pelo Governo de Rondônia.

O levantamento divulgado nesta quinta-feira (24) registra o candidato com 37% das intenções de voto, ante 24% na rodada de agosto. São 13 pontos percentuais a mais em um mês.

Na conversão para votos válidos, são consideradas apenas as intenções atribuídas aos candidatos. Na pesquisa estimulada da Quaest, essas respostas somam 75%. Aplicados sobre essa base, os 37% registrados por Marcos Rogério correspondem a 49,3% dos votos válidos.

O resultado divulgado nesta quinta-feira também mostra redução dos eleitores sem candidato definido. Os indecisos aparecem com 19%, contra 22% em agosto, enquanto branco, nulo ou não vai votar soma 6%, ante 10% na rodada anterior. Ao mesmo tempo, 65% dos entrevistados afirmam que a escolha para governador já é definitiva.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Marcos Rogério registra 19%. Na rodada de agosto, aparecia com 11%.

A Quaest ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica, tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RO-08556/2026 e BR-06511/2026.