Bruno Scheid e Nikolas Ferreira comandam “Fora Moraes” diante de multidão em Ji-Paraná: “Rondônia é de direita”

Ji-Paraná respondeu ao chamado de Bruno Scheid. Mesmo sob o calor intenso da manhã deste domingo (27), uma multidão foi às ruas para receber Nikolas Ferreira (PL-MG) no ato “Fora Moraes”.

O deputado federal veio a Rondônia a convite do candidato ao Senado e encontrou apoiadores mobilizados pela anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro.

“Aqui petista não se cria”, afirmou Nikolas ao saudar o público. Mais adiante, diante da multidão, reforçou: “Rondônia é de direita.” Ele disse que poderia estar em qualquer outro lugar do país, mas fez questão de vir ao estado depois de conversar com Bruno sobre a situação das famílias afetadas pelas prisões. Ao olhar para os apoiadores reunidos sob o sol, destacou: “O Brasil não desiste dos seus.”

Bruno abriu o ato agradecendo a quem enfrentou o calor para estar em Ji-Paraná. “Isso aqui não é um evento para político A ou B. Isso aqui é um evento para Rondônia”, declarou. Escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas ao Senado pelo estado, Bruno colocou a anistia e o enfrentamento aos abusos que denuncia no centro da mobilização.

A parceria entre os dois já havia levado Bruno ao Amapá, onde participou, a pedido de Nikolas, de um ato com pautas semelhantes. Desta vez, foi Nikolas quem atendeu ao convite de Bruno e veio a Ji-Paraná para reforçar a mobilização em Rondônia.

Nikolas fez da disputa pelo Senado um dos pontos centrais do discurso. “Votem em senadores que publicamente defenderam o impeachment de Alexandre de Moraes”, pediu à multidão, antes de declarar apoio a Bruno Scheid. O candidato rondoniense é um dos principais defensores da medida e tem levado essa posição à campanha. Em Ji-Paraná, Nikolas reforçou que, para avançar nessa pauta, a mobilização das ruas precisa se traduzir em votos para o Senado.

Em outro momento, o deputado chamou ao palco uma mulher e seus filhos para lembrar o impacto das prisões sobre as famílias e reafirmou que elas não serão esquecidas. “Não há mal que dure para sempre”, disse Nikolas, ao defender que um novo Congresso atue para corrigir o que considera injustiças.

O ato também reuniu Marcos Rogério (PL), candidato ao Governo de Rondônia, que reforçou seu apoio a Bruno. Nikolas fez ainda uma ligação para Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, que falou à multidão e pediu empenho aos apoiadores na reta final da campanha.

O calor apertou, mas o público permaneceu. Dos discursos aos gritos de “Fora Moraes”, Ji-Paraná mostrou a força da mobilização convocada por Bruno Scheid. Ao lado de Nikolas, o candidato ao Senado levou às ruas uma pauta que pretende defender em Brasília: anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro e apoio ao impeachment de Alexandre de Moraes.