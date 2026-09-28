Menino de cinco anos morre com sinais de violência doméstica em Vilhena; tio é preso

Um menino, de apenas 5 anos e 5 meses, morreu na noite desta segunda-feira, 28, após ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena apresentando sinais de violência.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo Extra de Rondônia, a mãe da criança teria viajado e deixado o filho sob os cuidados de um tio.

As informações iniciais apontam que, desde semana passada, a criança estaria sendo vítima de agressões e há suspeita de que tenha sofrido outro tipo de violência.

As circunstâncias e a natureza das possíveis agressões deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Na noite desta segunda-feira, 28, a mãe socorreu o menino e o levou até a UPA. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas, apesar das tentativas, a criança não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Militar realizou diligências para localizar o tio da vítima, que foi encontrado, preso em flagrante e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde o caso deverá seguir sob investigação.

O corpo do menino permaneceu na UPA aguardando os procedimentos da perícia e do médico-legista para posterior liberação.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da morte, bem como as suspeitas de violência sofridas pela criança.