Entregador tem celular furtado de guidão de moto durante carreata em Vilhena

Um entregador de aplicativo teve seu aparelho celular furtado enquanto passava por uma carreata política na Avenida Pedro Alves Cabral, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o trabalhador relatou à Polícia Militar que utilizava o telefone acoplado ao guidão de sua motocicleta para realizar entregas quando percebeu que o dispositivo havia sido retirado do suporte durante a movimentação do evento.

A vítima informou que não percebeu o momento exato da subtração nem visualizou o autor do crime, não sendo possível fornecer características do suspeito. Tentativas de ligação para o número do aparelho foram realizadas na sequência, mas ninguém atendeu às chamadas.

O caso foi registrado para que as autoridades policiais tomem conhecimento do furto e adotem as providências cabíveis para a possível localização do bem e apuração da autoria.