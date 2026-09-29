Facebook Instagram
terça-feira, 29 de setembro de 2026.

Entregador tem celular furtado de guidão de moto durante carreata em Vilhena

Aparelho foi retirado do veículo enquanto a vítima passava pelo evento; suspeito não foi identificado
Imagem: Ilustrativa

Um entregador de aplicativo teve seu aparelho celular furtado enquanto passava por uma carreata política na Avenida Pedro Alves Cabral, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o trabalhador relatou à Polícia Militar que utilizava o telefone acoplado ao guidão de sua motocicleta para realizar entregas quando percebeu que o dispositivo havia sido retirado do suporte durante a movimentação do evento.

A vítima informou que não percebeu o momento exato da subtração nem visualizou o autor do crime, não sendo possível fornecer características do suspeito. Tentativas de ligação para o número do aparelho foram realizadas na sequência, mas ninguém atendeu às chamadas.

O caso foi registrado para que as autoridades policiais tomem conhecimento do furto e adotem as providências cabíveis para a possível localização do bem e apuração da autoria.

Compartilhe:
Últimas notícias
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!