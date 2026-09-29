Mulher ateia fogo no próprio corpo e marido sofre queimaduras ao tentar socorrê-la em Cerejeiras

Uma mulher ficou ferida em estado grave após atear fogo contra o próprio corpo durante um desentendimento conjugal em uma residência localizada na Rua Belo Horizonte, no bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras.

O marido também sofreu queimaduras ao tentar socorrer a companheira.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local após ser informada sobre o incidente.

De acordo com os relatos colhidos, o casal estava ingerindo bebida alcoólica no imóvel quando iniciou uma discussão por motivos não informados.

Durante o desentendimento, a mulher teria se apossado de um vidro de acetona, despejado o produto sobre o próprio corpo e ateado fogo em seguida.

Ao presenciar a cena, o marido interveio imediatamente para tentar apagar as chamas que atingiam a esposa, acabando por sofrer queimaduras em ambas as mãos durante o socorro.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro local para receber atendimento médico. Em contato com a médica plantonista na unidade de saúde, os policiais confirmaram que a vítima relatou ter sido a própria autora do ato.

O caso foi devidamente registrado na Unidade Policial de Cerejeiras para a documentação dos fatos e apuração das circunstâncias por parte da Polícia Civil.