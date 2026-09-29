Motorista sem CNH joga carro contra poste para evitar atropelar cachorro no Centro de Vilhena

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro e Polícia Militar após um automóvel colidir contra um poste de iluminação pública na Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada e encontrou no local uma equipe do Corpo de Bombeiros realizando os primeiros atendimentos aos ocupantes do veículo, que foram posteriormente encaminhados ao Hospital Regional.

Em contato com o condutor na unidade hospitalar, ele relatou que trafegava pela avenida no sentido ao bairro São José quando um cachorro saiu repentinamente de trás de uma caçamba de entulho. Para evitar o atropelamento do animal, o motorista realizou uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente contra o poste.

Além do motorista, um passageiro que estava no veículo também sofreu ferimentos em decorrência do impacto. Durante a checagem dos dados, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis.

A Perícia Técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe, contando com o apoio de agentes de trânsito municipais, que bloquearam a via para garantir a segurança dos trabalhos.

Como não havia meios disponíveis para a remoção imediata, o automóvel permaneceu no local da colisão.