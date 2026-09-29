Ederson Deiró quer aproximar municípios do Cone Sul das oportunidades de investimento federal

A aproximação entre os municípios do Cone Sul e o governo federal é uma das frentes apresentadas por Ederson Deiró, candidato a deputado federal pelo Republicanos. A proposta é acompanhar demandas locais e buscar caminhos para ampliar o acesso a programas e investimentos da União.

Prefeituras de menor porte frequentemente precisam recorrer a programas federais para viabilizar projetos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e agricultura. O processo exige elaboração de projetos, documentação e acompanhamento das etapas burocráticas.

Para Deiró, a representação federal deve atuar também nesse acompanhamento. A ideia é estabelecer uma relação permanente com os municípios para identificar prioridades e buscar recursos destinados às necessidades de cada localidade.

O candidato também defende que os projetos sejam acompanhados até sua execução. Segundo ele, anunciar recursos é apenas uma etapa, sendo necessário verificar o andamento das obras e a aplicação dos investimentos.

A proposta de Deiró é transformar a representação federal em uma ponte permanente entre os municípios e Brasília. O objetivo apresentado é fazer com que as demandas do interior tenham acompanhamento durante todo o processo.