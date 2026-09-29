Ministro André Mendonça vota por Samuel Costa e Sargento Machado no TSE, e placar chega a 5 a 0

O candidato do PSB ao Governo de Rondônia, Samuel Costa, ampliou a maioria formada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento do recurso apresentado pela direção nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) contra sua candidatura.

No final da noite de segunda-feira (28), o ministro André Mendonça votou pelo não provimento do recurso, acompanhando os votos anteriores favoráveis à manutenção da candidatura. Com isso, o placar no TSE chegou a 5 votos a 0 pela manutenção da decisão favorável a Samuel Costa e ao seu vice, Sargento Machado.

Ainda faltam os votos dos ministros Estela Aranha e Nunes Marques, que completam o julgamento.

Antes do voto de André Mendonça, já haviam votado pelo não provimento do recurso o relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e os ministros Floriano de Azevedo Marques, Dias Toffoli e Sebastião Reis. A votação havia começado com placar de 4 a 0, formando maioria no colegiado de sete ministros. (Informa Rondônia)

Vitória anterior no TRE de Rondônia

O julgamento no TSE ocorre após a decisão favorável à chapa no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), onde a candidatura de Samuel Costa e Sargento Machado havia sido mantida por 7 votos a 0.

A disputa chegou ao TSE após o questionamento apresentado pela direção nacional do PSB contra a candidatura construída pela legenda em Rondônia.

Disputa entre a direção nacional e a candidatura em Rondônia

Samuel Costa decidiu manter sua candidatura e levar a disputa às instâncias da Justiça Eleitoral. Durante o conflito partidário, o candidato afirmou que não aceitou propostas de negociação política.

Segundo Costa, sua posição foi a de não negociar o direito dos eleitores rondonienses de escolherem livremente seus candidatos.

“Eu não aceitei chantagem, promessa de cargos ou qualquer tipo de negociação política. Não vou negociar o direito dos rondonienses de escolherem seu candidato e seu governador”, afirmou.

O candidato sustenta que a controvérsia deve ser resolvida dentro das instituições e que sua candidatura representa a decisão tomada pela convenção partidária realizada em Rondônia.

“Direito de escolha do eleitor”

Ao longo do processo, a defesa de Samuel Costa sustentou a validade dos atos da convenção estadual que lançou a chapa formada por Samuel Costa para governador e Sargento Machado para vice-governador.

Com cinco votos já registrados pelo não provimento do recurso, a candidatura chega à reta final do julgamento com maioria formada no TSE. A votação, entretanto, ainda não foi encerrada, pois restam os votos de Estela Aranha e Nunes Marques.

Enquanto o julgamento prossegue, Samuel Costa mantém sua campanha ao Governo de Rondônia pelo PSB, número 40, ao lado do candidato a vice-governador, Sargento Machado.