Pequeno Dragão conquista o título da 9ª Copa de Karatê Interestilos

A equipe Pequeno Dragão sagrou-se campeã da 9ª Copa Pequeno Dragão de Karatê Interestilos – 2ª Fase Estadual FEKIR, consolidando sua força na modalidade e garantindo o primeiro lugar na classificação geral por equipes. O evento reuniu mais de 639 atletas e contabilizou 763 inscrições, reunindo competidores de diversas regiões do estado.

Realizada pela organização Pequeno Dragão, a competição ocorreu sob a supervisão da Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR) e da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), promovendo disputas de alto nível técnico e incentivando o desenvolvimento do esporte.

A delegação da Pequeno Dragão de Vilhena participou da competição com mais de 50 atletas, contribuindo de forma decisiva para a conquista do título geral. Ao final das disputas, a classificação por equipes ficou definida da seguinte forma:

Classificação Geral por Equipes



1º – Pequeno Dragão

2º – Nakayama

3º – Impacto Academia

4º – Fênix Club

5º – Lotus

6º – Budo

A organização Pequeno Dragão foi representada por equipes de diferentes municípios. Participaram da competição a unidade de Rolim de Moura, sob a coordenação do Shihan Silvio e dos senseis Rafael, Anthony e José; a unidade de Vilhena, sob responsabilidade da sensei Bruna e dos senseis Suelma e Lucas; o Projeto Social Vida Gera Vida, de Castanheiras, coordenado pelo sensei Baldo e pelo pastor Vagner; além da Moura Team, de Rolim de Moura, liderada pelo sensei Junior Moura.

Após a conquista, a organização destacou a importância do empenho coletivo para o resultado alcançado, agradecendo aos atletas, professores, familiares, responsáveis e apoiadores que contribuíram para o sucesso da competição.

A conquista reforça o trabalho desenvolvido pela Pequeno Dragão na formação esportiva de crianças, jovens e adultos, tendo como pilares a disciplina, o respeito e a superação, valores que marcaram mais uma importante vitória da equipe no cenário estadual do karatê.