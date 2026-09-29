Nikolas projeta Bruno Scheid no Senado votando pelo impeachment de Moraes: “É isso que eu quero ver”

Nikolas Ferreira (PL-MG) descreveu a cena que espera ver no Senado: Bruno Scheid (PL) chamado à tribuna para votar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. “Senador Bruno Scheid, de Rondônia. Meu voto é sim”, projetou o deputado. “É isso que eu quero ver um dia.”

Nikolas esteve em Ji-Paraná no último domingo (27), a convite de Bruno, para participar do ato “Fora Moraes” e em defesa da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro. Diante do público, voltou a imaginar Bruno no plenário e fez um pedido direto aos eleitores: “Votem em senadores que publicamente defenderam o impeachment de Alexandre de Moraes.”

Para o deputado, a escolha para o Senado exige atenção às posições que cada candidato sustentará durante os oito anos de mandato. Ele destacou o poder da Casa nas decisões nacionais e advertiu contra políticos que abandonam, depois de eleitos, as causas que defenderam na campanha. “O seu voto não tem preço, ele tem valor”, afirmou.

Bruno concordou com a cobrança. Em resposta a Nikolas, disse que pretende exercer o mandato ao lado de parlamentares dispostos a manter suas posições, sem trocar convicções por acordos políticos. “A gente vai combater”, resumiu o candidato ao falar da atuação que planeja no Senado.

Escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas de Rondônia, Bruno recebeu o apoio explícito de Nikolas, que o chamou de “nosso senador” no ato em Ji-Paraná. A imagem projetada pelo deputado dá forma ao compromisso central da candidatura: levar ao Senado uma voz favorável ao impeachment de Moraes, à anistia dos presos do 8 de janeiro e às pautas da direita que Bruno defende na campanha.