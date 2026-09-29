Hildon iluminou Porto Velho e promete ruas mais seguras em Rondônia

Os moradores do Aponiã, do Embratel e do Caiari, em Porto Velho, passaram a andar à noite em ruas com luz de LED. A troca veio com o programa Proled, da gestão de Hildon Chaves (44) na prefeitura, entre 2017 e 2024. O programa chegou a 90% da cidade.

No Aponiã, as ruas receberam iluminação nova em toda a extensão. A rotatória entre o Rio Madeira e o Aponiã, ponto de grande movimento, ganhou 12 luminárias de alta potência.

No Embratel, a luz chegou a ruas que ainda estavam no escuro. No Caiari, a Praça Aluízio Ferreira foi revitalizada, com reforma elétrica e estrutural do coreto.

Rua escura facilita o crime. O furto é o crime mais comum em Rondônia: foram 97.033 registros entre 2023 e 2025, mais de 88 por dia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Quem mais sofre é o trabalhador que volta para casa à noite e o estudante que espera ônibus no ponto. “Rua iluminada é o pai e a mãe chegando em casa com tranquilidade. Fizemos isso em Porto Velho e vamos trabalhar junto com cada prefeitura de Rondônia”, disse Hildon.

Para o estado, o Plano de Governo 2027-2030 prevê parceria com as prefeituras em obras nas vias urbanas e investimento em segurança pública.