II Simpósio de Medicina Veterinária da FIMCA debate prevenção da raiva e importância do morcego-vampiro na saúde dos rebanhos

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou, nesta segunda-feira (28), o II Simpósio de Medicina Veterinária, no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho. Em parceria com a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), o evento reuniu acadêmicos, docentes e convidados para discutir a prevenção da raiva no meio rural, a proteção dos rebanhos e a importância de compreender a biologia do morcego-vampiro-comum, um dos principais transmissores da doença na América Latina.

Com o tema “Da proteção do rebanho ao papel do morcego-vampiro-comum”, o simpósio proporcionou aos estudantes contato com profissionais que atuam diretamente na prevenção e no controle da raiva dos herbívoros, aproximando o conhecimento acadêmico da realidade encontrada no campo.

Para a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FIMCA, Jéssica Gimaque, a parceria com a IDARON amplia as possibilidades de aprendizado e permite aos acadêmicos conhecer diferentes aspectos relacionados à saúde animal e à prevenção de doenças que também representam riscos à saúde pública. “O II Simpósio de Medicina Veterinária foi realizado em parceria com a IDARON para abordar aspectos relacionados à prevenção e aos cuidados com o rebanho, além da biologia do morcego-vampiro-comum. A participação de especialistas da área permite aos acadêmicos ampliar o conhecimento e compreender melhor os desafios relacionados a essa temática.”

Raiva no meio rural: prevenção e proteção do rebanho

Um dos destaques da programação foi a palestra “Raiva no meio rural: Como proteger o rebanho”, ministrada pelo médico veterinário e auditor fiscal da IDARON e coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, Ney Azevedo.

Durante a apresentação, o especialista abordou medidas de prevenção e controle da doença, além da atuação dos profissionais de Medicina Veterinária na proteção dos rebanhos. Ao falar sobre o tema, Ney Azevedo destacou a importância de orientar produtores e profissionais sobre os cuidados necessários para manter a doença sob controle. “A discussão sobre a raiva dos herbívoros é muito importante, principalmente porque estamos falando de uma zoonose letal que também provoca impactos significativos na pecuária. Levar esse conhecimento aos futuros médicos-veterinários é fundamental para que eles compreendam a importância da prevenção, saibam reconhecer os riscos e estejam preparados para atuar na proteção dos rebanhos e no controle da doença.”

A programação também contou com a participação do pesquisador da Embrapa Hernani Fernandes, que abordou a ecologia e a biologia do Desmodus rotundus, conhecido como morcego-vampiro-comum.

A palestra apresentou informações sobre o comportamento da espécie e sua relação com a dinâmica de transmissão da raiva, contribuindo para que os acadêmicos compreendam melhor o ciclo da doença e os fatores envolvidos em sua disseminação.

Segundo o pesquisador, o conhecimento sobre o morcego-vampiro-comum é fundamental para compreender a transmissão da raiva e desenvolver estratégias de prevenção e controle. “Conhecer melhor essa espécie permite entender como ocorre a transmissão da doença e a dinâmica desse processo, já que o morcego-vampiro-comum é um dos principais transmissores da raiva na América Latina.”

Formação acadêmica conectada à realidade profissional

Para os acadêmicos, o simpósio representa uma oportunidade de ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e conhecer, de forma mais próxima, os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam na saúde animal e na prevenção de zoonoses.

A acadêmica Stephany Cristina, do 6º período de Medicina Veterinária, destacou que a iniciativa contribui para aproximar os estudantes de temas relevantes para a atuação profissional. “O simpósio representa uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre a raiva, sua transmissão e a proteção dos rebanhos. Esse contato com profissionais e especialistas contribui para a nossa formação acadêmica e amplia a preparação para os desafios no exercício da profissão.”

A iniciativa reforça o compromisso do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA com uma formação acadêmica que alia conhecimento científico, experiências práticas e diálogo com instituições que atuam diretamente nas demandas da sociedade. Ao aproximar os acadêmicos de especialistas e profissionais que vivenciam a realidade do campo, o simpósio contribui para uma formação mais ampla e alinhada aos desafios da Medicina Veterinária em Rondônia.