Eliton Costa faz balanço da campanha e defende mais cobrança por saúde e segurança no Cone Sul

A três dias do primeiro turno das Eleições 2026, o candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Eliton Costa, fez um balanço da campanha em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 1º de outubro, destacando o contato direto com eleitores durante as últimas semanas.

Segundo Eliton, percorrer municípios e conversar diretamente com a população reforçou a percepção sobre a responsabilidade de representar os interesses da região. “Foi muito bom estar na rua mais uma vez. Isso me mostrou o quanto é importante a gente trabalhar de forma correta, realmente representar a população. As pessoas acreditam muito no nosso trabalho e têm uma expectativa muito grande”, afirmou.

O candidato disse que apresentou pessoalmente sua trajetória e suas propostas em estabelecimentos comerciais e nas redes sociais, buscando ampliar o contato com os eleitores.

SAÚDE COMO UMA DAS PRINCIPAIS DEMANDAS

Entre as principais cobranças que afirma ter recebido durante a campanha, Eliton destacou a saúde. Ele defende que, além de fortalecer o atendimento em Vilhena, outros municípios do Cone Sul tenham estrutura para reduzir a necessidade de deslocamentos dos pacientes.

Como exemplo, citou a possibilidade de ampliar os serviços de saúde em Cerejeiras, transformando o município em um polo regional para atender cidades próximas, como Colorado do Oeste, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. “Hoje, uma pessoa de Corumbiara ou Pimenteiras que precisa fazer uma cesariana precisa vir até Vilhena. A gente pode ter Cerejeiras também como um polo na saúde, atendendo esses municípios que estão próximos”, afirmou.

INDEPENDÊNCIA PARA COBRAR O GOVERNO

Outra bandeira apresentada por Eliton é a atuação independente do deputado estadual para fiscalizar e cobrar o governo de Rondônia.

Ele citou como exemplo uma obra de pavimentação que, segundo sua avaliação, não avançou como esperado e afirmou que faltou cobrança dos representantes estaduais. “Eu estou levando a bandeira de uma pessoa que tenha independência para cobrar. Falta muito isso. Precisamos de deputados estaduais que realmente tenham independência e coragem para cobrar melhorias para a nossa região”, declarou.

Na área da segurança pública, o candidato também defendeu investimentos e reforço das estruturas existentes no Cone Sul. Ele citou a necessidade de ampliar efetivos e recuperar espaços destinados ao atendimento da população.

ORIENTAÇÃO AOS ELEITORES

Na reta final da campanha, Eliton afirmou que a população deve analisar os candidatos antes de decidir o voto, levando em consideração o histórico, as propostas e a atuação apresentada durante a campanha. “É importante a gente escolher muito bem, porque esse vai ser um representante que vai ficar lá por quatro anos. A gente precisa escolher muito bem agora para poder ter bons representantes”, destacou.

O candidato também destacou que, em sua avaliação, a campanha reforçou a necessidade de renovação na representação política do Cone Sul e defendeu a presença de novos nomes na Assembleia Legislativa de Rondônia.