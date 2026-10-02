Caminhoneiro tem bateria de veículo furtada em pátio de posto em Corumbiara

A Polícia Militar registrou um caso de furto de bateria de caminhão ocorrido no pátio de um posto de combustíveis no município de Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o proprietário de um caminhão modelo Volkswagen foi alertado por um amigo sobre o crime.

Ao se deslocar até o local onde o veículo estava estacionado, o motorista constatou que o equipamento havia sido subtraído.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento da ação ilícita. O suspeito vestia camiseta preta e bermuda jeans escura e foi gravado carregando a bateria furtada pelas imediações.

De posse das características do indivíduo e das imagens fornecidas, a guarnição policial realizou patrulhamento e diligências por diversas vias do município no intuito de localizar o autor do crime e recuperar o bem, mas nenhum suspeito foi encontrado naquele primeiro momento.

A ocorrência foi formalizada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que assumirá as investigações para identificar e localizar o responsável pelo furto.