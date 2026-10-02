Morador de Cabixi perde mais de R$ 2,7 mil em golpe do falso gerente do banco

Um morador de Cabixi procurou o Quartel da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe do falso gerente bancário e ter um prejuízo financeiro superior a R$ 2.750,00.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o estelionatário entrou em contato com a vítima fazendo-se passar por gerente de uma instituição financeira de Colniza (MT).

Sob o engano de que a conta bancária da vítima seria transferida para o município de Cabixi, o golpista iniciou uma videochamada de confirmação.

Durante a ligação, o aparelho celular do morador travou e a vítima perdeu o controle do dispositivo.

Horas depois, ao checar seu saldo bancário após efetuar pagamentos de contas cotidianas, constatou a realização de transações financeiras não autorizadas em sua conta corrente.

A Polícia Civil investigará os meios empregados para a invasão do aplicativo e a obtenção de senhas, além do rastreamento do destino dos valores subtraídos para identificar os autores do crime.