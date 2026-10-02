PF reforça esquema de segurança e combate a crimes eleitorais no primeiro turno das eleições

A Polícia Federal (PF) reafirmou a manutenção de sua atuação em todo o território nacional para a prevenção, repressão e apuração de crimes eleitorais durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, no próximo domingo (4).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o balanço oficial da instituição indica a instauração de 1.224 novos inquéritos policiais relacionados a ilícitos eleitorais ao longo do ano.

Entre os procedimentos em andamento, destacam-se 94 investigações voltadas ao combate à violência política contra a mulher. As ações integradas resultaram ainda na apreensão de mais de R$ 33 milhões em bens e valores, dos quais R$ 21 milhões correspondem a dinheiro em espécie.

A estrutura operacional contempla a atuação de equipes especializadas em inteligência, perícia criminal, combate a crimes cibernéticos e polícia judiciária. Em Brasília, a PF mantém uma Sala Nacional de Comando e Controle para monitorar as agendas de candidatos à Presidência da República que solicitaram proteção oficial, garantindo a execução de protocolos individuais de segurança.

A corporação ressaltou também a fiscalização sobre o uso indevido de tecnologias digitais e inteligência artificial para a manipulação de conteúdos nas redes.

Cidadãos que identificarem irregularidades de competência federal podem formalizar denúncias por meio da plataforma Comunica PF, no site da instituição, ou presencialmente em qualquer unidade policial, anexando documentos, imagens, vídeos ou registros digitais que auxiliem na apuração.