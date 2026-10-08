Deputado Luizinho Goebel destaca importância dos mecânicos e defende valorização da categoria em Rondônia

O deputado estadual Luizinho Goebel(PL) destacou a importância dos profissionais da mecânica e aproveitou a data dedicada à categoria para reforçar a necessidade de reconhecimento e valorização dos trabalhadores que atuam na manutenção de veículos e máquinas em Rondônia.

Segundo o parlamentar, a categoria exerce papel fundamental no dia a dia da população, contribuindo para a segurança no trânsito, a mobilidade de pessoas e cargas e o funcionamento de veículos e equipamentos utilizados em diferentes setores da economia.

Luizinho Goebel também destacou o Projeto de Lei nº 993/25, de autoria de seu mandato, que institui o Dia do Mecânico em Rondônia, com celebração anual em 20 de dezembro. A proposta busca reconhecer oficialmente a importância desses profissionais no estado.

“Reconhecimento e valorização dos mecânicos. É uma profissão que exige conhecimento técnico, responsabilidade e dedicação”, destacou o deputado.

Dos veículos de passeio e motocicletas aos caminhões e máquinas agrícolas, o trabalho dos mecânicos está presente em atividades essenciais para milhares de rondonienses. Para Luizinho Goebel, valorizar esses profissionais também significa reconhecer quem contribui diariamente para movimentar o estado e manter diferentes setores em funcionamento.

“Valorizar quem trabalha, movimenta e faz Rondônia acontecer”, reforçou o parlamentar.