Home office seguro: checklist de proteção para quem trabalha de casa

Na sala da empresa, alguém cuida da rede, do firewall e das atualizações. Em casa, o roteador é o mesmo que a família inteira usa para assistir série, o notebook às vezes é compartilhado com os filhos e ninguém lembra quando foi a última vez que o sistema pediu para reiniciar. Quem trabalha de casa ganhou conforto, mas herdou uma tarefa que antes era do departamento de TI.

A boa notícia é que a maior parte dos riscos se resolve com hábitos simples e algumas configurações que levam uma tarde para ajustar. Os golpistas sabem que o trabalho remoto deixou muita gente sem proteção, e por isso mensagens falsas de “RH”, boletos adulterados e arquivos infectados circulam o tempo todo em caixas de e-mail profissionais.

O primeiro passo é decidir quem protege o quê. Se a empresa fornece o computador e já instalou programas de segurança, a regra é não mexer e seguir as orientações dela. Se você usa o seu próprio aparelho, como freelancer, autônomo ou funcionário em esquema de trazer o próprio equipamento, a conta é sua. Para esse caso, vale olhar uma lista com o melhor antivírus pago e comparar o que cada plano oferece, principalmente se você guarda arquivos de clientes ou acessa sistemas com dados de outras pessoas.

O resto deste texto funciona como uma lista de conferência. Dá para imprimir, riscar item por item e repetir de vez em quando.

O roteador: a porta de entrada que quase ninguém revisa

Pense no roteador como a porta da sua casa. Se ela abre com a chave que veio na caixa, qualquer um que conheça o modelo consegue entrar. Muitos aparelhos saem de fábrica com senha de administrador igual para milhares de unidades, e muita gente nunca trocou.

O que conferir:

Trocar a senha de administração do roteador (não é a senha do Wi-Fi, é a de acesso às configurações)

Usar criptografia WPA2 ou WPA3 na rede sem fio, nunca “aberta” ou WEP

Criar uma senha de Wi-Fi longa, de preferência uma frase

Atualizar o firmware, o “sistema” do roteador, pelo menos algumas vezes por ano

Ativar a rede de convidados e deixar visitas, TV e aparelhos de casa conectados nela

Esse último item pesa mais do que parece. Uma câmera barata ou uma TV antiga com falha de segurança, ligada na mesma rede do seu notebook de trabalho, pode virar caminho para outros aparelhos. Separar as redes é como colocar uma parede entre a sala de visitas e o escritório.

Senhas: pare de reaproveitar

Reaproveitar senha é o hábito que mais abre portas. Quando um site pequeno vaza dados, os criminosos testam o mesmo e-mail e a mesma senha em e-mail, banco, redes sociais e ferramentas de trabalho. Se a sua senha do sistema da empresa for a mesma de um fórum que você acessou em 2019, o risco é real.

Um gerenciador de senhas resolve isso sem exigir memória de elefante. Ele cria senhas diferentes e longas para cada serviço e preenche tudo sozinho. Você só precisa guardar uma senha mestra forte.

Ligue também a verificação em duas etapas em tudo que permitir, começando pelo e-mail, que é a chave para recuperar quase qualquer outra conta. Prefira um aplicativo autenticador ao código por SMS. Se alguém clonar o seu chip, o SMS deixa de ser barreira.

Phishing: o golpe que chega com seu nome

O ataque mais comum contra quem trabalha em casa não envolve nenhum gênio da informática. É um e-mail comum, com cara de aviso interno: “atualize seus dados no portal do RH”, “o pagamento da nota foi recusado”, “veja o contrato em anexo”. Em casa, sem o colega do lado para perguntar “você também recebeu isso?”, a chance de clicar aumenta.

Alguns sinais valem a conferência antes de qualquer clique:

O endereço de quem enviou parece certo, mas tem uma letra trocada ou um domínio diferente? A mensagem cria pressa (“em 2 horas”, “hoje, sem falta”)? Pede senha, código ou pagamento por um caminho diferente do habitual? O anexo é um arquivo que você não esperava, principalmente .zip, .exe ou documento que pede para “habilitar macros”?

Na dúvida, não responda ao e-mail. Ligue ou mande mensagem para a pessoa por um canal que você já usava antes. Dois minutos de conferência custam menos do que uma semana de dor de cabeça com conta bloqueada.

Antivírus e atualizações: o que roda por baixo do pano

Sistema desatualizado é convite. As atualizações do Windows, do macOS, do Android e dos navegadores corrigem falhas que já são conhecidas pelos criminosos. Deixe a instalação automática ligada e reinicie o computador quando ele pedir, em vez de adiar por semanas.

Sobre antivírus, o Windows já vem com o Microsoft Defender, que protege bem contra boa parte das ameaças comuns. Para muita gente, ele basta. Planos pagos costumam entrar em cena quando a pessoa precisa de algo a mais: proteção contra páginas falsas em vários navegadores, controle de ameaças em mais de um aparelho, proteção específica contra sequestro de arquivos (o chamado ransomware) ou suporte quando algo dá errado. Os detalhes mudam bastante de um produto para outro, então vale ler com calma o que está incluído antes de assinar.

Seja qual for a escolha, não instale dois antivírus completos ao mesmo tempo. Os programas brigam entre si, deixam o computador lento e podem criar falhas.

Backup: o seguro contra o pior dia

Se o computador for infectado por ransomware, roubado ou pifar, o que importa é ter uma cópia dos arquivos em outro lugar. Muita gente só descobre que nunca fez backup quando precisa dele.

A regra mais conhecida entre quem trabalha com isso é a 3-2-1: três cópias dos arquivos, em dois tipos de mídia diferentes, com uma delas fora de casa. Em versão para quem trabalha em casa, dá para resumir assim: o arquivo original no computador, uma cópia em um HD externo e uma terceira em um serviço de nuvem confiável.

Atenção a um detalhe: o HD externo que fica sempre ligado ao computador pode ser infectado junto. Conecte, copie e desconecte, ou use um sistema de versões que permita voltar a arquivos de dias atrás.

Uso pessoal e uso profissional não combinam no mesmo perfil

O notebook de trabalho não é lugar de baixar jogos, instalar programas duvidosos ou deixar o sobrinho navegar. Se não dá para ter dois aparelhos, crie pelo menos dois usuários diferentes no sistema, um só para o trabalho, com senha própria.

O mesmo vale para o navegador. Extensões instaladas por impulso (conversores de PDF gratuitos, “ajudantes” de compra) já foram usadas para espionar o que a pessoa digita. Deixe só o que você realmente usa e remova o resto.

E bloqueie a tela sempre que se afastar, mesmo dentro de casa. Parece exagero até o dia em que uma visita, um técnico ou uma criança mexe no que não devia.

Reuniões online e VPN: dois detalhes que costumam ser esquecidos

Videochamadas têm suas próprias regras. Use senha na sala, não divulgue o link em redes sociais e confira quem está na chamada antes de compartilhar tela. Antes de abrir a tela inteira, feche abas com e-mail, banco ou documentos de outros clientes.

Se a sua empresa fornece VPN, use sempre que acessar sistemas internos fora do escritório. Ela cria um túnel protegido entre o seu aparelho e a rede da empresa, o que importa muito quando você está em um Wi-Fi que não é o da sua casa. Cafés, aeroportos e coworkings com rede aberta pedem cuidado redobrado.

Perguntas rápidas

Preciso de antivírus pago se uso só o Windows Defender? Depende do que você faz. Para tarefas simples, ele costuma dar conta. Quem lida com dados de clientes, trabalha em vários aparelhos ou quer camadas extras de proteção pode comparar planos pagos e decidir se compensa.

A VPN doméstica comum protege meu trabalho? Ela esconde seu tráfego de quem está na mesma rede e do provedor, mas não substitui a VPN corporativa, nem impede que você caia em um e-mail falso.

Meu chefe pode exigir que eu instale algo? Em geral, sim, se o computador for da empresa ou se existir política de uso de equipamento pessoal. Vale perguntar e deixar combinado por escrito.

E se eu clicar em algo suspeito? Desconecte da internet, avise a empresa se o aparelho for corporativo, troque as senhas a partir de outro dispositivo e rode uma verificação completa.

Por onde começar hoje

Se a lista parece grande, escolha três itens para esta semana: trocar a senha do roteador, ligar a verificação em duas etapas no e-mail e conferir se existe backup dos arquivos de trabalho. Esses três já tapam alguns dos buracos mais usados pelos golpistas. O resto entra aos poucos, com um item por semana, até virar rotina.