R$ 5 milhões destinados por Rosangela Donadon à Emater já foram pagos e beneficiarão quase 600 produtores rurais em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon segue contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia.

Um importante investimento de R$ 5 milhões, destinado pela parlamentar à Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), já foi integralmente pago, garantindo o avanço das ações de incentivo à produção agrícola no município de Vilhena.

Por meio desse investimento, 400 produtores rurais de Vilhena serão contemplados com um total de 1,2 milhão de mudas de café Robusta Amazônico, enquanto cerca de 566 produtores serão beneficiados com a distribuição de 8.500 toneladas de calcário. A iniciativa proporcionará melhores condições de produção, fortalecerá a agricultura familiar e criará novas oportunidades de geração de renda para as famílias que vivem do campo.

As entregas já começaram, e 75 mil mudas de café Robusta Amazônico já foram distribuídas aos produtores rurais, representando um importante avanço na execução do projeto e demonstrando que os recursos destinados pela parlamentar estão se transformando em benefícios concretos para a população.

A iniciativa representa um dos importantes investimentos de incentivo à cafeicultura no município, com potencial para ampliar a área cultivada, estimular a diversificação da produção agrícola e fortalecer a economia rural de Vilhena.

Além da distribuição das mudas, as 8.500 toneladas de calcário previstas no projeto contribuirão para a correção da acidez do solo, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das lavouras, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade da produção agrícola dos produtores beneficiados.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância de garantir que os investimentos públicos cheguem efetivamente às famílias do campo, especialmente aos pequenos produtores, que desempenham papel fundamental na economia dos municípios rondonienses.

Ao longo de sua atuação parlamentar, Rosangela Donadon tem priorizado investimentos voltados à agricultura familiar, reconhecendo a importância do setor para a geração de empregos, o desenvolvimento econômico e a permanência das famílias no campo.

A parlamentar também ressalta que incentivar a produção rural significa criar oportunidades para que os agricultores ampliem suas atividades, aumentem sua renda e tenham melhores condições de trabalho.

Com os R$ 5 milhões já pagos, 75 mil mudas entregues e a previsão de distribuição de 1,2 milhão de mudas de café para 400 produtores e 8.500 toneladas de calcário para cerca de 566 produtores, o investimento representa uma importante conquista para a agricultura familiar de Vilhena.

A iniciativa reafirma o compromisso de Rosangela Donadon com o fortalecimento do setor produtivo, a valorização dos agricultores e o desenvolvimento econômico de Vilhena e de toda a região do Cone Sul de Rondônia.