Deputado Alex Redano agradece votos recebidos e destaca parcerias durante a campanha

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), durante a sessão ordinária desta terça-feira (14), agradeceu aos eleitores, amigos, lideranças e parceiros que apoiaram sua candidatura.

O parlamentar destacou os desafios enfrentados na campanha, a confiança recebida em diferentes regiões de Rondônia e o compromisso de continuar trabalhando pela população.

Redano agradeceu a Deus e às pessoas que acompanham sua trajetória política. “Sou muito grato, primeiramente a Deus, por mais essa oportunidade. Minha gratidão a cada amigo e amiga que acompanha nosso trabalho e conhece nossa verdade. Foram muitas dificuldades, mas contei com pessoas especiais que estiveram de mãos dadas comigo”, afirmou.

Votação em Porto Velho e nos municípios

Entre os destaques, o deputado mencionou a votação recebida em Porto Velho, especialmente nas zonas Leste e Sul, onde mantém ações sociais há vários anos. Também agradeceu aos garimpeiros, aos eleitores dos distritos do Baixo Madeira e às comunidades de Guajará-Mirim.

Nas aldeias indígenas do município, Redano ressaltou o resultado proporcionalmente expressivo, com seções eleitorais que registraram mais de 50 votos. O parlamentar também reconheceu o apoio de antigos parceiros e das pessoas que conheceu durante a campanha nos diversos municípios rondonienses.

Projetos sociais e compromisso renovado

O deputado destacou que pretende apresentar novos projetos e ampliar iniciativas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade, às pessoas com deficiência e à comunidade surda. “Temos muitos projetos novos para colocar em prática, principalmente na área social, buscando atender às pessoas que mais precisam de políticas públicas”, declarou.

Redano também agradeceu aos colegas parlamentares e aos servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia pelo apoio, carinho e dedicação aos trabalhos da Casa de Leis.

Ao finalizar, reafirmou o compromisso de dedicar os próximos quatro anos ao trabalho parlamentar. “Faço aqui o compromisso de mais quatro anos de muita dedicação e trabalho. Minha eterna gratidão a cada pessoa que acreditou em nosso projeto. Que Deus abençoe a todos”, concluiu.