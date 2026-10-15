Vilhena recebe 1º Workshop de Dança Circular no dia 18 de outubro

Vilhena se prepara para receber o 1º Workshop de Dança Circular, um encontro especial que promete reunir pessoas em uma experiência de movimento, convivência e conexão humana.

A atividade será realizada no dia 18 de outubro de 2026, das 9h às 12h, no Auditório Luiz Eduardo Rover.

O workshop será conduzido pela focalizadora Josete Pinto, com organização de Rosangela Goebel, e é um convite para quem deseja conhecer ou aprofundar sua experiência com a Dança Circular.

A prática acontece, tradicionalmente, em roda, com movimentos e passos acessíveis que favorecem a participação coletiva. Mais do que dançar, a proposta é compartilhar experiências, fortalecer vínculos, estimular a coordenação motora e vivenciar momentos de descontração, alegria e bem-estar.

Não é necessário ser dançarino profissional para participar. A Dança Circular valoriza a presença, a cooperação e o prazer de dançar em grupo, respeitando as possibilidades de cada participante.

Um convite para dançar e se conectar

O workshop é uma oportunidade para sair da rotina, conhecer novas pessoas e experimentar uma atividade que une música, movimento e convivência.

“Vem se divertir conosco!” Esse é o convite da organização a toda a comunidade de Vilhena e região para participar dessa manhã especial.

Evento: I Workshop de Dança Circular em Vilhena

Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

Horário: das 9h às 12h

Local: Auditório Luiz Eduardo Rover

Focalizadora: Josete Pinto

Organização: Rosangela Goebel

Informações e contato: (69) 98142-5919

Participe e venha descobrir como a dança pode transformar um encontro em uma experiência de alegria, integração e conexão!