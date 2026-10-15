Vilhena recebe 1º Workshop de Dança Circular no dia 18 de outubro

Vilhena se prepara para receber o 1º Workshop de Dança Circular, um encontro especial que promete reunir pessoas em uma experiência de movimento, convivência e conexão humana.
A atividade será realizada no dia 18 de outubro de 2026, das 9h às 12h, no Auditório Luiz Eduardo Rover.
O workshop será conduzido pela focalizadora Josete Pinto, com organização de Rosangela Goebel, e é um convite para quem deseja conhecer ou aprofundar sua experiência com a Dança Circular.
A prática acontece, tradicionalmente, em roda, com movimentos e passos acessíveis que favorecem a participação coletiva. Mais do que dançar, a proposta é compartilhar experiências, fortalecer vínculos, estimular a coordenação motora e vivenciar momentos de descontração, alegria e bem-estar.
Não é necessário ser dançarino profissional para participar. A Dança Circular valoriza a presença, a cooperação e o prazer de dançar em grupo, respeitando as possibilidades de cada participante.
Um convite para dançar e se conectar
O workshop é uma oportunidade para sair da rotina, conhecer novas pessoas e experimentar uma atividade que une música, movimento e convivência.
“Vem se divertir conosco!” Esse é o convite da organização a toda a comunidade de Vilhena e região para participar dessa manhã especial.
Evento: I Workshop de Dança Circular em Vilhena
Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
Horário: das 9h às 12h
Local: Auditório Luiz Eduardo Rover
Focalizadora: Josete Pinto
Organização: Rosangela Goebel
Informações e contato: (69) 98142-5919
Participe e venha descobrir como a dança pode transformar um encontro em uma experiência de alegria, integração e conexão!