Lenir Costa idealiza livro que reúne histórias e trajetórias de 30 mulheres com lançamento em Vilhena

A experiência de descobrir o valor da própria história levou Lenir Costa a criar um projeto que pretende inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo.

Idealizadora do livro “Despertar – A Minha História Tem Valor”, ela reuniu 30 escritoras de diferentes localidades em uma publicação coletiva que compartilha experiências de vida, desafios, conquistas e aprendizados.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Lenir contou como surgiu a iniciativa, falou sobre sua trajetória e explicou o propósito que pretende transmitir por meio da obra.

Paranaense de nascimento, Lenir chegou a Rondônia aos seis anos de idade e cresceu em Cabixi, em uma família que, segundo ela, teve papel fundamental na formação de seus valores e de sua fé.

Aos 19 anos, mudou-se para Ariquemes para estudar e, em 1997, chegou a Vilhena, cidade onde construiu sua família e desenvolveu sua trajetória pessoal e profissional.

Formada em Ciências Contábeis e Matemática, Lenir conta que sua vida tomou um novo rumo a partir de 2020, quando enfrentava um período emocional difícil e decidiu buscar ajuda. Foi nesse processo que conheceu o desenvolvimento pessoal e encontrou ferramentas que transformaram sua maneira de enxergar a vida.

A partir daí, aprofundou os estudos, buscou formações e passou a atuar como coach, palestrante, terapeuta e treinadora comportamental. O trabalho com o desenvolvimento humano, especialmente com mulheres, tornou-se parte central de sua atuação.

A EXPERIÊNCIA QUE DEU ORIGEM AO PROJETO

Ela disse que um dos momentos decisivos dessa trajetória aconteceu em 2022, quando recebeu o convite para participar como coautora do livro “Histórias Memoráveis – Pessoas que Decidiram Triunfar”, lançado em Alphaville, São Paulo. A obra reuniu 30 escritores do Brasil e do exterior.

A princípio, ela não acreditava que sua trajetória tivesse algo especial a oferecer. “A minha história? Mas ela não tem graça!”, foi o pensamento que teve ao receber o convite.

Mesmo com a insegurança inicial, aceitou participar. A experiência acabou provocando uma mudança na maneira como enxergava a própria vida. Ao escrever suas lembranças e compartilhar suas experiências, percebeu que não era necessário ser uma pessoa famosa ou ter grandes títulos para possuir uma história capaz de inspirar outras pessoas.

Ela afirma que a descoberta também fortaleceu sua autoestima e autoconfiança. Mais tarde, ao trabalhar com outras mulheres, Lenir começou a perceber que muitas alcançavam objetivos profissionais, construíam patrimônio e conquistavam reconhecimento, mas ainda tinham dificuldade para reconhecer o próprio valor e se sentir plenamente realizadas.

Foi dessa percepção, somada à experiência que viveu como escritora, que nasceu a vontade de criar uma publicação coletiva.

DE RODAS DE CONVERSA PARA AS PÁGINAS DE UM LIVRO

Antes de colocar a ideia em prática, Lenir disse que já participava de movimentos voltados às mulheres, eventos junto ao Sebrae e de atividades do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vilhena, do qual se tornou vice-presidente. Também promovia rodas de conversa, criando espaços para troca de experiências, conexão e desenvolvimento pessoal.

Em um desses encontros, surgiu a proposta de convidar mulheres a escreverem suas histórias e reuni-las em um livro. A receptividade das participantes fez com que a ideia avançasse.

A organização ocorreu em um período relativamente curto. Segundo Lenir, a proposta ganhou forma em agosto e o lançamento foi programado para novembro. A escolha do mês também tem um significado pessoal: no dia 10 de novembro, ela completa 50 anos e decidiu marcar a data com a realização de um sonho ligado ao incentivo e à transformação de outras pessoas. “Para mim, acompanhar esse despertar é um presente do céu”, afirmou.

A publicação reúne 30 mulheres, principalmente com 40 anos ou mais, embora também conte com participantes mais jovens. A seleção considerou trajetórias que Lenir admirava e que, em sua avaliação, mereciam ser registradas. Ela também atribui à fé parte dos encontros que permitiram formar o grupo.

HISTÓRIAS QUE ATRAVESSAM FRONTEIRAS

O livro não se limita a participantes de Vilhena. A publicação reúne mulheres de diferentes municípios de Rondônia, entre eles Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cabixi e Cerejeiras, além de uma participante de São Paulo e outra que vive nos Estados Unidos.

A obra é um projeto de alcance internacional e será escrita em cinco idiomas, ampliando a possibilidade de que as histórias das participantes cheguem a leitores de diferentes países.

Entre as escritoras estão também duas irmãs de Lenir. Outras participantes chegaram por indicações e contatos que se transformaram em convites para integrar a obra.

Embora tenham idades, profissões e realidades distintas, as 30 mulheres têm em comum a disposição de compartilhar experiências que marcaram suas vidas. Os relatos abordam perdas, mudanças, conquistas, desafios familiares e profissionais, além de processos de amadurecimento e transformação.

Para a idealizadora, conhecer essas histórias permite enxergar além da imagem pública ou da profissão de cada pessoa. Ela destaca que muitas mulheres carregam experiências profundas que nem sempre encontram espaço para serem compartilhadas.

A escrita, nesse contexto, também se transforma em um exercício de reflexão. Ao organizar lembranças e colocá-las no papel, cada participante tem a oportunidade de rever sua caminhada e reconhecer mudanças que, muitas vezes, passam despercebidas no cotidiano.

O QUE LENIR ESPERA DESPERTAR NOS LEITORES

Ao Extra de Rondônia, Lenir afirma que a principal proposta do projeto é incentivar cada mulher a olhar para sua trajetória com mais respeito, amor e gratidão. Isso não significa romantizar a dor ou ignorar situações traumáticas, mas reconhecer as experiências vividas, buscar o encerramento de ciclos e fazer escolhas que contribuam para um futuro melhor.

Lenir acredita que relatos pessoais podem ajudar outras mulheres a enfrentar momentos difíceis, fortalecer a autoestima e encontrar coragem para tomar decisões. Uma história pode provocar identificação e mostrar a alguém que ela não está sozinha diante de determinadas dificuldades.

A idealizadora também chama a atenção para a importância de não transformar a vida em uma comparação permanente com a trajetória de outras pessoas. Para ela, cada mulher tem uma caminhada própria, com desafios e conquistas que não podem ser medidos pelos mesmos parâmetros.

Ao falar sobre o impacto esperado, Lenir afirma que gostaria que a leitura levasse alguém a buscar ajuda, iniciar um projeto, tomar uma decisão importante ou simplesmente acreditar mais em si mesma.

Ela conta que algumas histórias do livro a emocionaram profundamente e provocaram reflexões sobre sua própria vida. Por isso, considera que seria injusto destacar apenas uma participante: cada relato tem sua particularidade e importância dentro da proposta coletiva.

PROJETO TERÁ CONTINUIDADE

O Despertar também é apresentado por Lenir como o início de um movimento que poderá ter novos desdobramentos. Ela já começou a convidar pessoas para participar de um segundo volume, que deverá incluir homens.

A intenção é ampliar o alcance da iniciativa e mostrar que homens também têm experiências, vulnerabilidades e histórias que merecem ser ouvidas e registradas.

Além de novas publicações, Lenir pretende promover encontros, rodas de conversa, palestras e outras atividades de desenvolvimento pessoal. O objetivo é manter espaços de conexão e incentivar mais pessoas a reconhecerem o valor de suas experiências.

O lançamento do livro “Despertar – A Minha História Tem Valor” está marcado para o dia 14 de novembro de 2026, às 19h, no Hotel Portinari, em Vilhena. A obra reúne histórias de 30 mulheres de diferentes localidades, integra um projeto de alcance internacional e será escrita em cinco idiomas (Português, Inglês, Francês, Italiano e Espanhol).

Ao deixar uma mensagem para quem ainda não consegue reconhecer a importância da própria trajetória, Lenir resume a proposta do projeto: “Você não precisa ser famosa, ter grandes conquistas ou possuir títulos para inspirar alguém”.

E conclui com a frase que dá sentido à iniciativa: “Sua história tem valor. Você tem valor!”