Alex Redano conquista quarto mandato consecutivo e mantém trajetória no Legislativo de Rondônia

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), conquistou o quarto mandato consecutivo nas eleições de 2026, com 15.709 votos, conforme os dados de apuração consultados.

O resultado dá continuidade a uma trajetória política iniciada em Ariquemes e marcada pela atuação nos legislativos municipal e estadual.

A carreira política de Redano começou em 2004, quando foi eleito vereador em Ariquemes, com 600 votos. Em 2008, conquistou a reeleição, com 900 votos. Quatro anos depois, em 2012, alcançou o terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal, ao receber 1.312 votos. Durante sua passagem pelo Legislativo municipal, também exerceu a presidência da Casa.

Em 2014, Alex Redano disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia e foi eleito deputado estadual pela primeira vez, com 9.272 votos. Na ocasião, passou a integrar a Mesa Diretora como terceiro-secretário, iniciando sua atuação no Parlamento estadual.

Nas eleições seguintes, manteve a representação na Assembleia. Em 2018, foi reeleito com 13.233 votos. Em 2022, recebeu 19.549 votos, conquistando o terceiro mandato estadual. Já em 2026, obteve 15.709 votos, assegurando a continuidade de sua atuação parlamentar por mais uma legislatura.

Dois períodos na presidência da Assembleia

A trajetória de Alex Redano no Legislativo estadual também inclui dois períodos à frente da Assembleia Legislativa. O primeiro ocorreu no biênio 2021-2022. Posteriormente, em novembro de 2024, o parlamentar foi eleito novamente para presidir a Casa no biênio 2025-2026, com posse realizada em fevereiro de 2025.

Na presidência, cabe ao deputado conduzir os trabalhos legislativos, coordenar as atividades da Mesa Diretora e representar institucionalmente o Poder Legislativo. A função também envolve a organização das sessões parlamentares e a interlocução com os demais Poderes e instituições públicas.

A experiência acumulada na Câmara Municipal de Ariquemes e na Assembleia Legislativa integra o percurso de Redano na vida pública, que reúne atividades de representação política, participação no processo legislativo e fiscalização dos atos do Poder Executivo.

Atuação voltada às demandas dos municípios

Ao longo de sua carreira, Alex Redano manteve atuação política vinculada às demandas dos municípios rondonienses. Entre os temas presentes na agenda parlamentar estão infraestrutura, saúde pública, agricultura e desenvolvimento regional.

A interlocução com prefeitos, vereadores, produtores rurais, entidades e representantes da sociedade civil faz parte da atividade parlamentar e do encaminhamento de reivindicações ao Poder Público. Na Assembleia Legislativa, essas demandas são discutidas no âmbito das competências do Parlamento estadual.

Com base política construída em Ariquemes e atuação ampliada para outras regiões de Rondônia, Redano chega ao quarto mandato consecutivo após 12 anos de representação na Assembleia Legislativa.

Continuidade do trabalho parlamentar

A conquista do novo mandato representa a continuidade da participação de Alex Redano nas atividades do Legislativo estadual. Entre as atribuições dos deputados estão a elaboração e discussão de leis, a apresentação de propostas, a análise de políticas públicas e a fiscalização das ações do Poder Executivo.

A trajetória, iniciada no Legislativo municipal em 2004, reúne três mandatos como vereador, quatro mandatos consecutivos como deputado estadual e dois períodos na presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Os dados históricos da carreira parlamentar estão registrados na biografia institucional da Alero. Já a votação de 2026 consta nos resultados eleitorais consultados, que devem ter como referência definitiva a totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).