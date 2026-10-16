Investigação sobre furto de motoneta mobiliza Polícia Civil em Vilhena e Cerejeiras e resulta na apreensão de quase 7 kg de maconha

Uma ação coordenada da Polícia Civil de Rondônia, realizada nesta sexta-feira, 16 de outubro, resultou na apreensão de aproximadamente 6,8 quilos de maconha e na prisão em flagrante de quatro homens, com idades entre 18 e 21 anos, nos municípios de Vilhena e Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as investigações tiveram início a partir da apuração do furto de uma motoneta ocorrido em Vilhena.

No decorrer das diligências, os policiais descobriram que o veículo havia sido levado para Cerejeiras com a finalidade de ser trocado por substâncias ilícitas.

Durante o monitoramento em Vilhena, as equipes interceptaram um táxi em que viajavam dois suspeitos, ambos de 18 anos, que retornavam de Cerejeiras. No interior do veículo, os agentes encontraram seis tabletes e uma porção de maconha, totalizando cerca de 6,5 quilos. Na mesma intervenção, um terceiro envolvido, de 21 anos, também foi detido.

Simultaneamente, no município de Cerejeiras, forças de segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar localizaram um jovem de 19 anos apontado como o receptador da motoneta. Na residência do suspeito foram apreendidos aproximadamente 280 gramas de maconha — parte já fracionada em 20 porções para comercialização —, além de um capacete com as mesmas características do utilizado pelos indivíduos que transportaram o veículo furtado, segundo registros de câmeras de monitoramento.

Apesar das buscas, a motoneta ainda não foi recuperada. Os quatro suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados às delegacias de Polícia Civil em Vilhena e Cerejeiras para a lavratura do flagrante e adoção das medidas cabíveis. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos.

A Polícia Civil lembra que a população pode contribuir com informações e denúncias de forma totalmente anônima por meio do telefone 197.