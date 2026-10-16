Obra do centro comercial de Pimenta Bueno avança com investimento de Ezequiel Neiva

O centro comercial de Pimenta Bueno já começou a ganhar forma e avança para se tornar um importante espaço de valorização dos pequenos empreendedores do município.

A obra conta com R$ 2 milhões destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), por meio de emenda parlamentar, além de R$ 1 milhão de contrapartida da prefeitura municipal.

O investimento atende a uma solicitação dos ex-vereadores Paulo Adail e Marquinhos do Cristal.

O novo empreendimento tem como principal objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos microempreendedores da cidade, substituindo a antiga estrutura por um espaço moderno, organizado e com infraestrutura adequada para atender comerciantes e consumidores. A iniciativa representa um avanço para o comércio local, proporcionando um ambiente mais digno, confortável e apropriado para a exposição e comercialização de produtos.

Investimento tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos microempreendedores da cidade (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O ex-vereador Marcos Carvalho destacou o andamento dos trabalhos e ressaltou que a construção já apresenta avanços significativos. “A construção do centro comercial de Pimenta Bueno está bem adiantada. O recurso destinado pelo nosso deputado estadual Ezequiel Neiva já está na fase de cobertura, as estruturas metálicas estão sendo posicionadas e está tudo rebocado. Agora é dar prosseguimento ao sonho dos nossos microempreendedores de Pimenta Bueno”, afirmou.

Marcos Carvalho também enfatizou a importância do investimento para melhorar as condições de trabalho dos comerciantes. “É um local que vai dar significância aos nossos microempreendedores, porque hoje eles estão em um espaço um pouco inferior. Com esse empreendimento, por meio do recurso destinado pelo Ezequiel Neiva, vamos proporcionar condições mais favoráveis para esses microempresários”, destacou.

Obra está em andamento no centro comercial do município (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A colaboradora Inês Nery também ressaltou os benefícios que o novo centro comercial trará para o município, destacando tanto a melhoria visual da cidade quanto as oportunidades oferecidas aos pequenos comerciantes. “A importância desse centro comercial não é só embelezar nossa cidade e nossa rodoviária, que também é nova, mas sim ajudar o nosso pequeno comerciante a evoluir, a mostrar seus produtos com mais qualidade, em um local mais bonito e arejado. É um investimento do nosso deputado Ezequiel Neiva em Pimenta Bueno”, afirmou.

Inês ainda lembrou outras ações viabilizadas pelo parlamentar no município, ressaltando a importância da continuidade dos investimentos em diferentes áreas. “Ezequiel Neiva tem compromisso com Pimenta Bueno. Temos investimento no recapeamento na cidade de ponta a ponta, temos uma reforma da escola no Urucumacuã e uma camionete disponibilizada para a prefeitura. São coisas que temos que valorizar”, acrescentou.

Empreendimento representa mais um compromisso de Ezequiel Neiva com Pimenta Bueno (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que a construção do centro comercial é resultado do trabalho conjunto com a administração municipal, sob a gestão da prefeita Marcilene Rodrigues. Segundo ele, a parceria entre o mandato parlamentar e a prefeitura tem sido fundamental para viabilizar investimentos que atendam às necessidades da população. “Temos atuado em parceria com a prefeitura municipal, por meio da gestão da prefeita Marcilene Rodrigues, que abriu portas para que pudéssemos contribuir com investimentos essenciais, capazes de garantir melhorias reais para quem busca empreender no município e fazer com que os clientes possam frequentar o espaço”, afirmou o parlamentar.

Ezequiel Neiva também ressaltou que o empreendimento representa um compromisso com a valorização dos trabalhadores e o fortalecimento da economia local. “Nosso objetivo é garantir que os microempreendedores de Pimenta Bueno tenham um local digno, organizado e com estrutura adequada para trabalhar, expor seus produtos e atender seus clientes. Esses trabalhadores contribuem diariamente para o desenvolvimento do município e merecem um espaço que ofereça melhores condições para exercer suas atividades. Esse centro comercial será um importante legado para a cidade, resultado da união de esforços para criar oportunidades e fortalecer o pequeno comércio”, declarou.

Estrutura oferecerá mais comodidade aos clientes e aos microempreendedores (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)