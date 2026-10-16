PF deflagra operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira em RO

A Polícia Federal deflagrou, nessa quinta-feira, 15 de outubro, a Operação Argos, com o objetivo de combater a extração ilegal de minério no Rio Madeira, em Rondônia.

A operação foi realizada pela Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação integrada mobilizou 21 policiais federais e 2 servidores do Ibama, os quais atuaram na localização e na repressão de estruturas utilizadas para a prática de garimpo ilegal na região.

Durante a operação, as equipes inutilizaram 15 dragas, além de motores, embarcações, equipamentos de dragagem e, aproximadamente, 1.150 litros de combustível empregados na atividade ilícita. Ao longo do percurso, também foram identificadas outras 58 dragas anteriormente inutilizadas, evidenciando a dimensão da atividade garimpeira na região.