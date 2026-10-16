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sexta-feira, 16 de outubro de 2026.

Senador Bagattoli aciona Presidente da Câmara para criar comissão especial da PEC da Transposição

Se aprovada, proposta seguirá para votação em plenário
Senador Jaime Bagattoli (PL)

Após ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, a PEC da Transposição aguarda tramitação em uma comissão especial para, finalmente, ser apreciada em plenário.

Um dos responsáveis pelo desarquivamento e aprovação da PEC no Senado Federal, o senador Jaime Bagattoli (PL) tem buscado uma audiência com o presidente Hugo Motta para construir uma agenda que conclua a aprovação da proposta.

“Desde a primeira metade deste ano, eu vinha cobrando o presidente da Câmara sobre o início imediato da tramitação da PEC, destacando, inclusive, o parecer do relator. Agora que ela foi aprovada na CCJ, o empenho segue o mesmo, mas, desta vez, para a tramitação na comissão especial. Só assim, teremos a certeza de que ela será submetida ao plenário para votação”, explica o senador.

Logo que assumiu o mandato, Bagattoli foi um dos senadores que assinou o desarquivamento da então PEC 07/2018 em março de 2023 e lutou para que ela fosse aprovada por unanimidade, a fim de garantir que ela chegasse fortalecida na Câmara dos Deputados.

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