Desportiva Itapuense vence Sport Genus por 2 a 0 na estreia do Rondoniense Feminino Sub-20

A equipe da Desportiva Itapuense começou com vitória no Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20 ao derrotar o Sport Genus pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela primeira rodada da competição.

O confronto foi realizado na tarde deste domingo no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe visitante balançou as redes logo no início do jogo. Aos três minutos da primeira etapa, a jogadora Jayne acertou um forte chute da entrada da área, colocando a Desportiva Itapuense em vantagem. Apesar do gol precoce, o primeiro tempo manteve-se equilibrado e sem novas alterações no placar.

No segundo tempo, as atletas do Sport Genus pressionaram em busca do empate, mas a Desportiva Itapuense soube administrar a vantagem e definiu o resultado nos minutos finais. Após sobra de bola na intermediária, a atleta Iris finalizou com precisão, encobrindo a goleira Jéssica e selando o placar em 2 a 0.

Com o resultado positivo, a Desportiva Itapuense somou seus primeiros três pontos na tabela de classificação e folgará na próxima rodada do torneio.

Já o Sport Genus voltará a campo no próximo dia 24, às 16h, quando enfrentará a União Cacoalense novamente no CDF Heitor Costa. No mesmo dia, no período da manhã, às 9h, a rodada terá o duelo entre Tênis Clube e União Bandeirantes.