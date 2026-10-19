União Europeia deve decidir até novembro se libera aves e mel do Brasil

O governo brasileiro espera a liberação das exportações de carne de aves e de mel para a União Europeia até novembro.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Augusto Billi, esteve em Bruxelas, capital da Bélgica, onde tratou do assunto, e avalia de forma positiva as negociações com autoridades do bloco.