Homem com mandado de prisão em aberto é preso após tentar matar namorada a facadas em Vilhena

Um homem considerado de alta periculosidade e com mandado de prisão em aberto foi preso em flagrante pela Polícia Militar no cruzamento da Rua Odete Zafanelli com a Avenida Perimetral, em Vilhena. Ele é acusado de tentar matar a própria namorada com golpes de faca e facão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de feminicídio.

Ao chegarem ao endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida com socos e puxões de cabelo, situação que evoluiu rapidamente para ataques com armas brancas.

O suspeito só não consumou o crime porque uma testemunha interveio na ação e conseguiu tomar o facão das mãos do agressor.

Durante o atendimento da ocorrência e colheita de depoimentos, os policiais ouviram um barulho nos fundos da residência e avistaram o homem pulando a cerca na tentativa de fugir por um terreno baldio.

A equipe realizou a perseguição tática e conseguiu imobilizar o acusado, sendo necessário o uso moderado da força e de equipamentos de contenção diante da resistência oferecida.

Ao ser abordado, o agressor negou ter praticado o crime e tentou enganar os militares fornecendo um nome falso.

No entanto, por já ser conhecido do meio policial por envolvimento prévio em crimes contra a vida, a equipe confirmou sua real identidade e constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele expedido pelo Poder Judiciário.

Diante do flagrante delito, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado juntamente com as armas brancas apreendidas para as providências legais cabíveis.