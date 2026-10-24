Homem é preso por importunação sexual e perturbação do trabalho após perseguir frentista em posto de combustível em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de cometer o crime de importunação sexual e causar perturbação do trabalho contra uma frentista em um posto de combustível localizado na Avenida Paraná, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a denúncia no estabelecimento.

No local, a vítima relatou aos policiais que trabalha como frentista no posto e que vinha sendo vítima de condutas reiteradas de cunho sexual praticadas pelo suspeito durante sua jornada de trabalho.

De acordo com o relato registrado pelas autoridades, o homem frequentava a conveniência do posto para consumir bebidas alcoólicas e abordava a trabalhadora de forma invasiva, proferindo cantadas, gestos obscenos e expressões ofensivas.

A vítima relatou ainda que o suspeito tentava agarrá-la à força e tocar suas partes íntimas sem o seu consentimento.

Sempre que a trabalhadora recusava as investidas, o homem reagia com extrema agressividade, proferindo xingamentos de baixo calão, fazendo gestos ofensivos e causando constrangimento no ambiente de trabalho, além de atrapalhar o atendimento dos demais funcionários do estabelecimento.

A vítima informou também que, em uma ocasião anterior, o homem teria tentado atropelá-la com um veículo, fato que deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Diante dos relatos e da constatação dos fatos, a equipe policial realizou a abordagem, submeteu o suspeito à busca pessoal conforme os protocolos operacionais e lhe deu voz de prisão.

O homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante pelos crimes de importunação sexual e perturbação do trabalho ou sossego alheio, ficando à disposição da Justiça.