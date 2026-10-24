Motoneta é furtada no centro de Vilhena e ladrão deixa bicicleta no local

Uma motoneta Honda Biz 110i de cor vermelha foi furtada na Avenida Barão do Rio Branco, na região central de Vilhena.

O caso chamou a atenção da polícia após o autor do crime deixar uma bicicleta para trás no momento da fuga.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência de furto de veículo.

No local, o proprietário relatou que havia deixado a motoneta estacionada por volta das 18h e, cerca de 30 minutos depois, ao retornar para pegar o veículo, constatou que ele havia sido levado.

Durante a averiguação na cena do crime, os policiais militares encontraram uma bicicleta da marca Cairu, modelo Flash, aro 29, abandonada exatamente no espaço onde a Biz estava estacionada.

A bicicleta apresentava duas numerações de chassi gravadas próximo aos pedais e características compatíveis com outro veículo furtado na cidade no mesmo dia.

Contudo, devido à ausência de elementos imediatos que comprovassem a ligação, a procedência exata do objeto deixado pelo suspeito ainda deverá ser investigada.

Os agentes verificaram a existência de câmeras de videomonitoramento em uma residência nas proximidades, mas não foi possível estabelecer contato com os moradores no momento para a obtenção das imagens, que poderiam auxiliar na identificação do criminoso.

A bicicleta abandonada foi apreendida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis e verificação de origem, enquanto as autoridades seguem com as diligências para localizar a motoneta e identificar o autor do furto.