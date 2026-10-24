PM recupera motocicleta furtada escondida em área de mata em Vilhena

A Polícia Militar localizou e recuperou uma motocicleta furtada que havia sido escondida em uma área de vegetação nos fundos do Shopping Jardins de Vilhena, no bairro Cidade Verde IV, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após uma denúncia anônima informar que duas pessoas foram vistas empurrando o veículo em direção à mata.

Com base nas informações recebidas, os policiais realizaram buscas nas imediações e encontraram uma motocicleta Honda CG Fan 125 de cor preta estacionada na região indicada.

Ao realizarem a checagem eletrônica do veículo junto ao sistema do Detran, os militares constataram a existência de um registro de furto/roubo datado do último dia 15 de outubro de 2026.

Durante a consulta do cadastro, a equipe também identificou uma divergência nas características do veículo, uma vez que a cor original cadastrada era vermelha, demonstrando que os criminosos adulteraram a pintura para tentar despistar a fiscalização policial.

Além das avarias na pintura, o painel do veículo estava danificado e com a fiação exposta, indicando uma tentativa de ligação direta.

Os suspeitos de transportarem o veículo não foram encontrados no local durante a varredura.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos de perícia e posterior restituição ao proprietário legal.