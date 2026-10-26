Mulher é detida pela PM após desacatar agentes e cuspir no rosto de policial em local de votação em Vilhena

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar após causar tumulto e desacatar os policiais de serviço em um local de votação situado no bairro Jardim América, em Vilhena.

A envolvida proferiu sucessivos xingamentos contra a guarnição e chegou a cuspir no rosto de um dos militares.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , dois policiais realizavam a segurança das urnas eleitorais no estabelecimento de ensino quando a mulher adentrou a escola visivelmente alterada. Ela reclamava da presença de veículos estacionados na via pública, em frente à sua residência.

Os militares verificaram a situação e constataram que os automóveis estavam estacionados de forma regular, não havendo qualquer infração de trânsito. Inconformada, a moradora passou a proferir ofensas verbais aos policiais e a criar tumulto no recinto.

A equipe tentou resolver o impasse de forma verbal e orientou que ela se retirasse para não prejudicar o processo eleitoral, ordem que foi atendida inicialmente.

Contudo, alguns minutos depois, a mulher retornou à escola portando um celular, passou a filmar a guarnição e reiniciou os insultos em tom elevado. Mais uma vez orientada a deixar o local para conter a perturbação da ordem, ela se retirou, mas voltou pela terceira vez cerca de meia hora depois, reiterando os palavrões contra a equipe.

Durante a terceira invasão ao colégio, quando o sargento responsável abriu a porta da secretaria, a mulher avançou para o interior do recinto, aproximou-se excessivamente do rosto do militar e cuspiu diretamente em sua face, continuando aos gritos e desobedecendo às ordens policiais.

Diante da recusa em cessar as agressões e da conduta física ofensiva, os militares precisaram efetuar a contenção da mulher.

Uma viatura de apoio foi acionada e realizou a condução da envolvida ao Fórum Criminal para a formalização do boletim de ocorrência e apresentação à autoridade competente.