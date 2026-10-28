Delegado Camargo recebe vereadores de Cabixi para discutir melhorias e demandas do município

O deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) recebeu, nesta quarta-feira (28), os vereadores Aparecido Oliveira Feltrin, Gilmar Rose e Milton Antunes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Cabixi, para dialogar sobre as necessidades do município e as demandas da região.

O encontro teve como foco a busca por melhorias para a população de Cabixi, com espaço para a apresentação de demandas locais e a discussão de alternativas que possam contribuir para o desenvolvimento do município.

A participação dos vereadores reforça a importância do diálogo entre as lideranças municipais e estaduais na identificação das principais necessidades da população. A aproximação também permite discutir caminhos para buscar apoio e encaminhar as demandas aos órgãos competentes.

Delegado Camargo destacou a importância de ouvir os representantes dos municípios, que acompanham de perto a realidade das comunidades e conhecem os desafios enfrentados pelos moradores.

A reunião integra o diálogo com lideranças municipais para discutir prioridades e buscar soluções que atendam às necessidades da população de Rondônia.