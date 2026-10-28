ELEIÇÕES: TRE divulga balanço do segundo turno e anuncia diplomação de eleitos até 15 de dezembro em RO

Após o segundo turno das Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) divulga o balanço da votação no estado. Foram utilizadas 4.698 urnas eletrônicas em 670 locais de votação. Mais de 21 mil mesários e mesárias trabalharam nas seções eleitorais.

Dos 1.265.926 eleitores aptos, 988.319 compareceram para votar, resultando em um índice de comparecimento de 78,08%. A abstenção foi de 21,92%, ou seja, mais de 277.405 eleitores não votaram.

Nas eleições presidenciais, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República, com 64.060.216 votos, o equivalente a 51,75% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59.719.617 votos, correspondendo a 48,25%.

Ao todo, 127.939.331 eleitores compareceram às urnas, representando 80,79% do eleitorado apto a votar. A abstenção ficou em 19,21%, o que significa que mais de 30,4 milhões de eleitores deixaram de votar.

DENÚNCIAS E OCORRÊNCIAS

Segundo informações da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-RO, houve 07 ocorrências com urnas eletrônicas, sendo 01 substituída por urna reserva. O Disque-eleição 0800 148 0148 da Justiça Eleitoral em Rondônia registrou 485 atendimentos ao cidadão e 13 demandas emergenciais.

No estado, segundo dados da segurança pública, foram registradas 15 ocorrências policiais e 02 denúncias 148/Pardal por crime eleitoral e propaganda irregular.

DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS

Até o dia 15 de dezembro, candidatas e candidatos eleitos no primeiro turno das Eleições Gerais 2026 deverão ser diplomados pelo TRE-RO, no caso os eleitos para os cargos de governador e vice-governador, deputados estaduais e federais. O processo de diplomação é a fase final do ciclo eleitoral e consiste na entrega formal do diploma que confirma o resultado das urnas, assegurando que a candidata ou candidato está apto a assumir o cargo.