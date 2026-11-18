Ácido hialurônico no joelho: o que a injeção faz, quanto tempo costuma durar, o que as diretrizes dizem e quando outras opções entram.

Entender para que serve, quanto tempo dura e para quem faz sentido ajuda a chegar à consulta com as perguntas certas. É isso que este texto reúne, com o que a literatura sustenta e sem promessas.

O procedimento tem nome técnico, viscossuplementação, e deve ser indicado e acompanhado por um médico de joelho, que avalia se o desgaste da articulação permite esse tipo de tratamento.

O que é o ácido hialurônico no joelho

O ácido hialurônico é uma substância presente naturalmente no líquido sinovial, o fluido que lubrifica a articulação. Na artrose, esse líquido perde qualidade e o joelho passa a sofrer mais atrito.

A viscossuplementação consiste em injetar uma versão purificada dessa substância dentro da articulação. A ideia é melhorar a lubrificação e amortecer o movimento, e não reconstruir a cartilagem que já foi perdida.

Por isso ela é considerada um tratamento para a dor e para a função, nunca uma cura da artrose.

Ácido hialurônico no joelho: para que serve na prática

O uso mais comum é na artrose leve a moderada, quando a dor atrapalha a rotina e o exercício, o controle do peso e os analgésicos já não bastam. A injeção entra como complemento, e não como substituta dessas medidas.

Ela não costuma ser pensada para casos muito avançados, em que a cartilagem praticamente acabou e o osso encosta no osso. Nessas situações, outras opções, inclusive cirúrgicas, entram na conversa.

Como a aplicação é feita

A injeção costuma ser feita em consultório ou ambulatório, com o paciente sentado ou deitado e o joelho limpo com antisséptico. Em alguns serviços, o médico usa ultrassom para guiar a agulha até o interior da articulação.

Pode haver anestesia local, e o procedimento leva poucos minutos. Dependendo do produto, o tratamento é feito com uma única aplicação ou com uma série de aplicações em semanas seguidas.

O paciente costuma voltar para casa no mesmo dia.

Quanto tempo dura o efeito

Não há prazo fixo. Nos estudos, o alívio costuma ser medido em meses, e não em anos, e varia bastante de uma pessoa para outra. Há quem sinta melhora por vários meses e quem quase não perceba diferença.

O produto, o número de aplicações e o grau de desgaste influenciam o resultado. Por isso o especialista costuma reavaliar o paciente depois da aplicação, em vez de definir um calendário de injeções logo de saída.

O que dizem as diretrizes

A diretriz da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, atualizada em 2021, não recomenda a injeção de ácido hialurônico para uso rotineiro na artrose do joelho, em uma recomendação de força moderada. A base é a evidência mista entre os estudos.

No Brasil, a Conitec avaliou um ácido hialurônico em 2014 e não recomendou sua incorporação ao SUS para a dor da artrose do joelho. O benefício foi considerado controverso diante das opções já oferecidas pelo sistema público.

Isso não impede que um médico o indique em casos selecionados. Mostra que a decisão depende do paciente e que o tratamento não é unanimidade.

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O que acompanha a injeção: exercício e peso

A injeção sozinha raramente sustenta o resultado. Quando o joelho dói menos, é a hora de fortalecer a coxa, porque músculo forte divide a carga com a cartilagem e reduz o impacto a cada passo.

O peso também conta. Cada quilo a mais aumenta várias vezes a carga sobre o joelho ao caminhar, e a perda de peso, mesmo modesta, costuma aliviar a dor.

Esse conjunto é o que mais se repete nas diretrizes, e é onde o paciente tem o maior controle.

Efeitos colaterais e cuidados

A maioria dos efeitos é local e passageiro: dor, calor ou inchaço no joelho nos primeiros dias depois da aplicação. Reações mais intensas são menos frequentes, e infecção na articulação, rara, exige atendimento imediato.

Febre, vermelhidão forte ou dor que piora depois da injeção devem ser comunicadas ao médico no mesmo dia. A orientação de repouso varia conforme o caso, e quem aplica explica o que evitar nos primeiros dias.

Quando o ácido hialurônico não costuma ser a melhor escolha

Infecção na pele do joelho ou dentro da articulação, alergia conhecida a algum componente do produto e certos problemas de coagulação pedem cuidado extra ou outro caminho. Por isso a avaliação vem antes da agulha.

Também pesa o motivo da dor. Se ela vem de uma lesão de menisco ou de ligamento, a injeção não resolve o problema mecânico, e tratar a causa certa evita meses perdidos.

Joelho muito deformado ou com perda total de cartilagem raramente responde bem a esse tipo de infiltração.

Alternativas e quando a cirurgia entra na conversa

Antes e depois da injeção, o alicerce do tratamento continua o mesmo: fortalecimento muscular, perda de peso quando necessária, analgesia bem escolhida e acompanhamento. Muitos pacientes ficam com esse conjunto por anos.

Quando a dor persiste e a função do joelho se perde, o ortopedista discute osteotomia ou prótese, conforme idade e desgaste. Quem chega a esse ponto costuma procurar o melhor ortopedista para cirurgia de joelho, e uma lista com sete especialistas do país com foco em joelho e pós-operatório pode servir de ponto de partida.

A escolha final, porém, depende de exame, de exames de imagem e da conversa franca sobre expectativas.

O que levar para a consulta

Exames de imagem anteriores, a lista de remédios em uso e a descrição da dor ajudam o ortopedista a decidir mais rápido. Anotar quando a dor aparece, o que melhora e o que piora dá ao médico um retrato que o raio X não mostra.

Vale perguntar qual é o objetivo da injeção, quanto tempo de alívio é razoável esperar e qual é o plano se ela não funcionar. Um bom tratamento já nasce com essa segunda alternativa combinada.

Perguntas frequentes sobre ácido hialurônico no joelho

Quanto tempo dura o ácido hialurônico no joelho?

Não há prazo único. Em geral, o alívio é medido em meses e varia entre pacientes. Há quem não perceba melhora.

Ácido hialurônico no joelho é bom?

Depende do caso. Pode ajudar parte dos pacientes com artrose leve a moderada, mas a diretriz americana não o recomenda para uso rotineiro, e o benefício não é unanimidade.

O ácido hialurônico no joelho funciona?

Em alguns pacientes, sim, com alívio da dor por meses. Em outros, o efeito é pequeno. Por isso o especialista avalia antes e reavalia depois.

O ácido hialurônico regenera a cartilagem?

Não. Ele melhora a lubrificação da articulação e pode reduzir a dor, mas não reconstrói a cartilagem perdida.

O SUS oferece ácido hialurônico no joelho?

A Conitec avaliou um ácido hialurônico em 2014 e não recomendou sua incorporação ao SUS para a dor da artrose do joelho. Para saber a situação atual, vale consultar o serviço de saúde.

Quais são os efeitos colaterais?

Dor, calor e inchaço no joelho nos primeiros dias são os mais comuns. Febre, vermelhidão forte ou dor crescente pedem contato imediato com o médico.

Cuidar do joelho passa por mais do que a injeção: o fortalecimento dos músculos ao redor da articulação faz diferença, e o mesmo raciocínio vale para o quadril, como mostram os melhores exercícios para aliviar dor no quadril.

Quem sente dor persistente no joelho ganha ao procurar avaliação cedo, antes que o desgaste limite as opções.