Vilhena celebra 49 anos de emancipação política com quatro dias de programação especial, de 20 a 23 de novembro.

A agenda inclui atrações culturais, música, shows nacionais e atividades para toda a família, em diferentes pontos da cidade.

Em nome da Prefeitura de Vilhena, o prefeito Flori Cordeiro, usou as redes sociais e veículos de comunicação para convidar toda a população a participar das comemorações e celebrar mais um aniversário do município.

“Vilhena é uma cidade construída pelo trabalho e pela dedicação de sua população. Preparamos uma programação para que as famílias possam participar, aproveitar as atrações e comemorar juntas os 49 anos do nosso município”, destaca o prefeito.

A programação começa nesta sexta-feira, 20, às 19h, com a Feira Agroartes e o tradicional acender das luzes de Natal, na Praça Nossa Senhora Aparecida, uma tradição resgatada pela atual gestão, como lembra o prefeito.

No sábado, 21, às 17h, o Ginásio de Esportes Jorge Teixeira recebe o Festival de Fanfarras.

No domingo, 22, a programação será no Parque de Exposições, com shows nacionais gratuitos. George Henrique & Rodrigo abrem a noite, às 22h, seguidos pela dupla Hugo & Guilherme. A apresentação de Hugo & Guilherme foi viabilizada por meio de parceria com o Sesc Rondônia (Sesc-RO), com fomento do Ministério do Turismo, e contou com o intermédio do senador Marcos Rogério. O show integra as ações de cooperação voltadas à realização de apresentações culturais e musicais.

As comemorações se encerram na segunda-feira, 23, com a tradicional festa com bolo de metro, a partir das 15h30, na Praça Genival Nunes, avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Serão 49 metros de bolo, além de brinquedos e atrações voltadas para o público infantil.