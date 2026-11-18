A Câmara Municipal de Cabixi já definiu a composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da Legislatura 2025/2028.

A eleição foi realizada no dia 26 de outubro, durante a 33ª Sessão Ordinária, e confirmou a permanência do vereador Milton Antunes da Silva na presidência do Legislativo municipal.

Na disputa pelo cargo, Milton enfrentou a vereadora Jucieli Andrade de Carli, ex-presidente da Casa. O atual presidente foi reeleito com 7 votos, contra 2 obtidos pela concorrente.

A nova composição terá Donizete Nunes da Silva como vice-presidente, Aparecido Oliveira Feltrim como primeiro-secretário e Roque Farias como segundo-secretário. Os eleitos estarão à frente da Mesa Diretora no período de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2028.

Conforme a ata oficial da sessão, a escolha dos integrantes ocorreu por votação aberta e nominal, com votação separada para cada cargo. Na disputa pela vice-presidência, Donizete Nunes recebeu seis votos, enquanto Eleilto Rodrigues dos Santos obteve três.

Para o cargo de primeiro-secretário, Aparecido Oliveira Feltrim recebeu os votos dos nove vereadores presentes. O mesmo resultado foi registrado na eleição para segundo-secretário, com Roque Farias também escolhido por unanimidade.

A composição eleita dará continuidade à condução administrativa e legislativa da Câmara Municipal de Cabixi no próximo biênio. A posse dos integrantes está prevista para 1º de janeiro de 2027, conforme o registro da eleição.