“A forma como foi estruturada e financiada a unidade do Hospital de Amor em Vilhena precisa ser esclarecida”.

A avaliação é de Raimundo Nonato Soares, integrante do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia, que questiona a utilização de emendas parlamentares como principal mecanismo para viabilizar o funcionamento de serviços de saúde.

Segundo Raimundo, a implantação de uma unidade de atendimento exige procedimentos institucionais, entre eles a constituição de uma pessoa jurídica, com CNPJ, e o credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Na avaliação do conselheiro, a destinação de recursos por meio de emendas não substitui essas etapas nem deve ser tratada como solução permanente para financiar uma estrutura de saúde.

Ele reconhece que as emendas parlamentares têm importância no apoio financeiro a hospitais e demais serviços, mas ressalta que esse tipo de recurso não pode ser a base da organização da assistência pública. Para Raimundo, o atendimento à população precisa estar vinculado a um modelo regular de financiamento e funcionamento.

O conselheiro também considera necessário apurar as condições em que a unidade de Vilhena foi implantada e está operando. A investigação, segundo ele, deve esclarecer a estrutura jurídica do serviço, sua relação com o SUS e a origem dos recursos utilizados para sua manutenção. “Tem alguma coisa errada nessa unidade aí, a gente precisa investigar para saber o que realmente está acontecendo”, declarou.

Raimundo argumenta que a continuidade de um serviço de saúde não pode ficar condicionada à disponibilidade de emendas parlamentares, uma vez que esses recursos dependem de indicações e decisões orçamentárias. Ele defende que sejam apresentados esclarecimentos sobre o modelo adotado em Vilhena e sobre as responsabilidades pelo custeio da unidade.