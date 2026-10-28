Faculdade Metropolitana investe na formação médica com curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular

Entre os dias 22 e 25 de outubro de 2026, o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana realizou o treinamento em Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support).

Promovida pela Coordenação do Internato, sob a responsabilidade da Dra. Francielle Alba, a capacitação integrou os investimentos do curso e da instituição na qualificação dos acadêmicos e no fortalecimento da formação prática.

O treinamento foi realizado no Hospital de Habilidades da instituição, utilizando ambientes de simulação que reproduzem, com elevado grau de realismo, as condições encontradas no ambiente hospitalar.

A estrutura permitiu desenvolver atividades práticas voltadas ao reconhecimento e manejo de emergências cardiovasculares, incluindo parada cardiorrespiratória e arritmias graves. As simulações priorizaram a tomada de decisões, a execução de procedimentos e o trabalho em equipe diante de situações críticas.

A capacitação contou com uma equipe de profissionais da Stoicus, instituição fundada pelo Dr. Rodolfo A. Bressan Barboza. Participaram como instrutores o Dr. Daniel Roman, médico intensivista, socorrista do SAMU e coordenador da Clínica Médica do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, o Dr. Rafael Garcia de Maria, médico emergencista e professor da Universidade Federal de Mato Grosso, e o enfermeiro Marcos Laurentino, profissional com experiência em resgate aeromédico e regulação médica no Paraná. A experiência dos instrutores contribuiu para aproximar os acadêmicos das práticas adotadas nos serviços de urgência e emergência.

A coordenadora do Internato, Dra. Francielle Alba, destacou a importância de oferecer capacitações que complementem a formação acadêmica.

“Nosso compromisso é proporcionar experiências que preparem os acadêmicos para os desafios reais da profissão. O ACLS, realizado em uma estrutura que simula o ambiente hospitalar, permite desenvolver habilidades essenciais para o atendimento de pacientes em situações críticas. Essa iniciativa demonstra como o investimento em infraestrutura e capacitação contribui diretamente para a qualidade da formação médica”, destacou Francielle.

Para o coordenador do curso de Medicina, Dr. Luis Eduardo Maiorquin, a realização do treinamento reforçou a prioridade da instituição em investir na qualidade do ensino.

“Investir na formação médica significa oferecer oportunidades que vão além das atividades curriculares. Contamos com uma estrutura que permite aos acadêmicos vivenciar situações próximas da realidade hospitalar, associada à experiência de profissionais que atuam diretamente na assistência. A realização do ACLS reforça nosso compromisso com a formação de médicos preparados para atuar com segurança e responsabilidade”, afirmou Maiorquin.

A realização do ACLS evidenciou o investimento do curso de Medicina e da Faculdade Metropolitana em infraestrutura de ensino, capacitação profissional e experiências práticas que contribuem para a preparação dos futuros médicos e para a qualidade da assistência à população.